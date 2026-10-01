Arrestan a hombre acusado de planear un ataque violento contra el Capitolio de Texas

Un hombre de Texas fue detenido después de que las autoridades recibieran información sobre un supuesto plan para perpetrar un “ataque violento” contra el Capitolio estatal en Austin, informaron funcionarios.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y el FBI frustraron lo que calificaron como una amenaza creíble contra el Capitolio, según un aviso enviado el miércoles a los senadores estatales y revisado por ABC News.

De acuerdo con el aviso y el DPS, el supuesto ataque estaba previsto para el jueves.

Las autoridades recibieron información sobre la amenaza el martes por la noche. Agentes especiales del DPS trabajaron durante la madrugada junto con el FBI y agencias locales para identificar y localizar al sospechoso.

Detienen al principal sospechoso en su vivienda

Benny Caldera Jr., de 40 años, fue detenido alrededor de las 3:00 a.m. del miércoles en su vivienda en Converse, Texas.

El DPS lo identificó como el “principal sospechoso” de la investigación.

Caldera fue trasladado a la cárcel del condado de Bexar y enfrenta un cargo grave por amenaza terrorista contra un servidor público, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Un funcionario informado sobre la investigación dijo que Caldera presuntamente había amenazado con realizar un tiroteo masivo en el Capitolio el jueves.

Según el funcionario, el hombre también habría estado acumulando municiones y tenía armas de fuego.

La investigación comenzó tras una alerta de personas cercanas

Las autoridades fueron alertadas por personas que conocían a Caldera y que, según un funcionario, habían observado que el hombre estaba cada vez más enojado y potencialmente violento.

Ni Caldera ni su esposa están cooperando actualmente con la investigación, de acuerdo con el funcionario. Otros familiares y compañeros de trabajo sí han hablado con los investigadores.

El funcionario señaló que durante las últimas semanas Caldera había expresado enojo por la situación del estado de Texas y por el rumbo del país, así como sobre la causa palestina, entre otros temas.

También habría aumentado su consumo de drogas, según la misma fuente.

Los investigadores trabajan para obtener órdenes judiciales que les permitan revisar los dispositivos electrónicos del sospechoso y determinar si tuvo cómplices o conspiradores.

También buscan establecer qué importancia tenía el jueves para el supuesto plan.

Autoridades refuerzan la seguridad en el Capitolio

El FBI también participa en la investigación. Su director, Kash Patel, elogió el trabajo realizado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“Si amenazan a los estadounidenses o a nuestras instituciones, las fuerzas del orden actuarán RÁPIDO”, escribió Patel en una publicación en redes sociales.

En el aviso enviado a los senadores estatales, la secretaria del Senado de Texas, Patsy Spaw, indicó que la amenaza no debía generar preocupación entre los legisladores, aunque decidió informarles sobre el caso.

“La investigación continúa y habrá y continuará habiendo una presencia reforzada del DPS en el Capitolio”, escribió Spaw.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el alcance del supuesto plan y si otras personas estuvieron involucradas.

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