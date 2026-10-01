Ataque en secundaria al norte de México deja una subdirectora muerta y tres heridos

Una subdirectora murió y tres personas resultaron heridas este jueves durante un ataque ocurrido dentro de una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, en el norte de México, donde las autoridades detuvieron a dos hermanos gemelos de 18 años señalados como presuntos responsables.

La agresión ocurrió en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión. De acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila, los detenidos son exalumnos del plantel y habrían irrumpido en las instalaciones para atacar a personal administrativo y estudiantes.

El fiscal general Federico Fernández Montañez confirmó que la víctima mortal era la subdirectora de la escuela, quien falleció en el lugar. Entre los tres heridos hay dos alumnos y, según los primeros reportes, uno permanece en condición grave.

Los dos jóvenes, presuntos responsables, fueron detenidos después de la intervención de las autoridades y quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.

#SEPInforma?? | La Secretaría de Educación Pública lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.https://t.co/0yvmyGnciI pic.twitter.com/pOh5e8cLkv — SEP México (@SEP_mx) October 1, 2026

Autoridades investigan un posible conflicto emocional

El fiscal general Federico Fernández señaló que una de las principales líneas de investigación apunta preliminarmente a un conflicto de carácter emocional entre los exalumnos y personas que formaban parte de la institución. “Sabemos que eran exalumnos, que el móvil que indican ellos de manera preliminar era un tema de sentimientos contra estos (integrantes de la institución)”, declaró el fiscal.

Las autoridades descartaron por ahora que durante el ataque se hayan utilizado armas de fuego o que se hayan registrado detonaciones. Los primeros peritajes apuntan al uso de armas blancas y objetos similares a petardos, mientras que tampoco se localizaron explosivos de gran magnitud.

Se registró un ataque en la Secundaria Número 13 de Torreón, Coahuila



El saldo reportado es de una integrante del personal educativo fallecida y tres personas lesionadas



2 jóvenes de 18 años, hermanos y exalumnos del plantel, fueron detenidos



El Gabinete de Seguridad informó? pic.twitter.com/IpIra2XOWj — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 1, 2026

Tras la agresión, el plantel quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Investigación, mientras personal de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobierno de Coahuila acompaña las diligencias.

Las clases fueron suspendidas para permitir que continúen las inspecciones y trabajos periciales dentro de la escuela.

El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó que mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales para esclarecer el ataque. La Secretaría de Educación Pública (SEP) también condenó los hechos y expresó sus “sinceras condolencias” a los familiares de la subdirectora y a la comunidad escolar.

El ataque se suma a otros episodios de violencia registrados recientemente en escuelas mexicanas, incluido el ocurrido en marzo en una preparatoria de Michoacán, donde dos maestras murieron tras un ataque con arma de fuego.

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