Delegación iraní que asistió a la ONU habría sido obligada por Marco Rubio a dejar EE.UU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó al ministro de Asuntos Exteriores de Irán y a su delegación ante la Asamblea General de la ONU que abandonaran Nueva York antes de lo previsto, según informaron dos funcionarios estadounidenses citados por el medio especializado Axios.

Rubio habría dado la orden el lunes, después de que un nuevo intento de negociaciones entre Washington y Teherán quedara estancado.

La administración Trump había concedido visados ​​—aunque con severas restricciones— al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, y al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, así como a sus delegaciones, para asistir a la reunión anual de líderes mundiales, a pesar de las hostilidades entre ambos países.

Si bien el presidente iraní abandonó Nueva York un día después de intervenir ante las Naciones Unidas la semana pasada, el ministro Araqchi había permanecido allí, aparentemente para participar en conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz, el fin del conflicto y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Fue la propia misión estadounidense ante la ONU, la que comunicó a Araqchi, por orden de Rubio, que debía salir inmediatamente de Nueva York, según Axios.

La delegación partió horas después hacia Doha en un vuelo que salió a la 1:20 de la madrugada del martes.

Desmentido en X de la misión iraní

“La delegación iraní abandonó Nueva York el lunes por la noche, de acuerdo con el calendario que ya se había comunicado con antelación al Departamento de Estado de EE. UU. el 17 de septiembre”, reaccionó la delegación en su cuenta oficial de X.

“Al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y carentes de valor”, agregaron los iraníes.

La decisión de Rubio se habría producido después de que mediadores de Qatar intentaran acercar las posiciones de Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pero las conversaciones no lograron avances y ambas partes mantuvieron sus posiciones.

Supuesta expulsión coincidiría con la partida prevista

Según uno de los funcionarios estadounidenses citado por Axios, la delegación iraní había “sobrepasado su bienvenida” porque la Asamblea General ya había concluido.

Una segunda fuente citada por el medio confirmó que Washington exigió su salida, aunque matizó que Araqchi ya tenía previsto regresar a Irán esa misma noche.

Los mediadores cataríes continúan conversando con ambas partes sobre una propuesta de compromiso.

Este miércoles, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la pregunta del avance de la guerra en Oriente Medio, dijo que “los haría explotar” o que “llegaría a un acuerdo”, pero que el tiempo para una resolución se acerca.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido durante ocho meses, afectando el tránsito, suministro y costo del petróleo y sus derivados a nivel mundial, mientras la popularidad del presidente estadounidense ha alcanzado mínimos históricos en encuestas recientes.

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