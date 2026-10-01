Emiratos Árabes investiga “tentativa terrorista” en vuelo de Flydubai a Israel

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente de este miércoles en un vuelo de Flydubai, en el que, según Israel, un piloto intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero.

Según informó la agencia de noticias emiratí WAM, el fiscal general del país, Hamad Said, ordenó recabar pruebas para esclarecer las circunstancias del suceso en el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv, determinar sus motivos y averiguar si existió una “planificación previa o vínculo con una actividad o tentativa terrorista”.

Asimismo, la entidad judicial aclaró que asume la competencia del caso porque la aeronave vuela bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar su legislación a los delitos cometidos a bordo aun estando en el extranjero.

“Incidente de seguridad” o “intento de atentado”

El incidente se produjo en la cabina de mando y obligó a la tripulación a intervenir para tomar el control del aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios tripulantes tuvieron que ser hospitalizados.

Según dirigentes israelíes y varios pasajeros, uno de los pilotos del avión apuñaló a su copiloto e intentó estrellar la nave.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que uno de los pilotos intentó estrellar la aeronave tras apuñalar al copiloto y tildó lo sucedido de “atentado”, mientras que su ministro de Defensa, Israel Katz, lo calificó de “intento de atentado terrorista yihadista”.

“Evitar especulaciones”

La intervención de la Fiscalía emiratí se produce un día después de que la Autoridad General de Aviación Civil de EAU ―con la que ahora se coordinan los fiscales― calificara lo ocurrido de “incidente de seguridad” e iniciara las primeras pesquisas.

Por su parte, el fiscal general instó a la ciudadanía a “evitar especulaciones” a la espera de los resultados oficiales, mientras que Flydubai pidió no sacar conclusiones precipitadas sobre las causas del altercado.

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