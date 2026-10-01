Horóscopo de hoy para Acuario del 1 octubre de 2026

Durante la mañana, trata de pasar todo el tiempo que puedas en casa, disfrutando de tu asiento preferido, regalándote un sabroso desayuno y valorando la compañía de tu familia. Por la tarde, con el cambio de Luna, emergerá en ti una gran creatividad que te llevará a expresarte con libertad.

Horóscopo de amor para Acuario Todas las personas que conoces se fijan en ti y reacciona positivamente hacia a ti, especialmente si tu respondes de la misma manera amistosa. Tú disfrutas la vida igual con tu pareja o si eres soltero con tus amigos. Planea algunas actividades para tu tiempo libre, experimenta por ti mismo como puedes disfrutar esos momentos memorables pasándotela muy bien.

Horóscopo de dinero para Acuario Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.