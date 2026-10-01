Horóscopo de hoy para Géminis del 1 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Comenzarás el día en estado de relax, respetando poco a poco los mensajes de tu cuerpo y tu estado interno. Por la tarde habrá un cambio: la Luna ingresará en tu signo y se unirá a Urano, dando comienzo a un nuevo ciclo. Prepárate para el movimiento: será como una revolución.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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