Horóscopo de hoy para Géminis del 1 octubre de 2026

Comenzarás el día en estado de relax, respetando poco a poco los mensajes de tu cuerpo y tu estado interno. Por la tarde habrá un cambio: la Luna ingresará en tu signo y se unirá a Urano, dando comienzo a un nuevo ciclo. Prepárate para el movimiento: será como una revolución.

Horóscopo de amor para Géminis Estas seguro de tus sentimientos, mostrar meno pena que lo usual, resulta en mayor facilidad para conocer a otros. Tu seguridad brilla a través de ti y tiene un efecto positivo en aquellos involucrados o que quieres impresionar. Tus intenciones y deseos son inequívocos y eres capaz de articularlos a otros de una manera impresionante.

Horóscopo de dinero para Géminis Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.