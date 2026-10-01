Horóscopo de hoy para Géminis del 1 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Comenzarás el día en estado de relax, respetando poco a poco los mensajes de tu cuerpo y tu estado interno. Por la tarde habrá un cambio: la Luna ingresará en tu signo y se unirá a Urano, dando comienzo a un nuevo ciclo. Prepárate para el movimiento: será como una revolución.

Horóscopo de amor para Géminis

Estas seguro de tus sentimientos, mostrar meno pena que lo usual, resulta en mayor facilidad para conocer a otros. Tu seguridad brilla a través de ti y tiene un efecto positivo en aquellos involucrados o que quieres impresionar. Tus intenciones y deseos son inequívocos y eres capaz de articularlos a otros de una manera impresionante.

Horóscopo de dinero para Géminis

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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