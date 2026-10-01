Horóscopo de hoy para Libra del 1 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Podrías recibir beneficios derivados de un juicio o acceder a un financiamiento cuantioso. Si estás gestionando una herencia, el tema también estará en auge. Por la tarde sentirás que se abre tu abanico de posibilidades, tal vez gracias a una noticia del extranjero que te sorprenda.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending