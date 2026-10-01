Horóscopo de hoy para Libra del 1 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 1 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Podrías recibir beneficios derivados de un juicio o acceder a un financiamiento cuantioso. Si estás gestionando una herencia, el tema también estará en auge. Por la tarde sentirás que se abre tu abanico de posibilidades, tal vez gracias a una noticia del extranjero que te sorprenda.

Horóscopo de amor para Libra

Es más fácil ser espontaneo e inconvencional de lo que te imaginas. Con un poco de autoconfianza crea una sorpresa, un evento ordinario se vuelve extraordinario, le da nuevo brillo a tu relación. Si los encuentros entre solteros son fáciles, vale la pena reconsiderar los arreglos de convivencia juntos con tu pareja nueva o existente.

Horóscopo de dinero para Libra

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraLibra

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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