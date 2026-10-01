Joven de Kansas es acusado de matar a sus padres y a su hermana dentro de su casa

Un hombre de 21 años es acusado de matar a tiros a sus padres y a su hermana dentro de la vivienda familiar en Wichita, Kansas, mientras una niña de 2 años y dos adolescentes se encontraban en el interior.

Juan Valenzuela-Silva, residente de Wichita, presuntamente disparó contra sus padres, Juan Valenzuela-Ayala, de 49 años, y Brenda Silva-Cervantes, de 40, además de su hermana Daisy Valenzuela, de 25, según informó el Departamento de Policía de Wichita.

Los tres fueron encontrados muertos por heridas de bala en la vivienda ubicada en la cuadra 5000 de East Blake Street, en el sureste de Wichita.

Los otros tres familiares que estaban dentro de la casa —un adolescente de 17 años, una joven de 17 y una niña de 2 años— sobrevivieron y no resultaron heridos, informó la policía.

La policía priorizó poner a salvo a los menores

La policía recibió una llamada al 911 a las 11:29 a.m. del sábado 26 de septiembre.

Inicialmente, la persona que llamó no respondió a las preguntas de los operadores. Poco después informó que varias personas habían recibido disparos en una vivienda de East Blake Street.

Cuando los agentes llegaron a la casa encontraron a las tres víctimas.

El jefe de la Policía de Wichita, Joe Sullivan, señaló que la prioridad de los agentes desde su llegada fue garantizar la seguridad de los tres menores que estaban dentro de la vivienda.

“Desde el momento en que llegaron nuestros agentes, su primera prioridad fue asegurarse de que la niña de 2 años y los dos adolescentes dentro de la casa estuvieran a salvo”, dijo Sullivan en un comunicado.

El jefe policial calificó el caso como una tragedia para la familia.

“Es una tragedia inimaginable para una familia que perdió a tres seres queridos en un solo acto de violencia”, agregó.

El sospechoso fue localizado horas después

Valenzuela-Silva no se encontraba en la vivienda cuando llegaron los agentes.

La policía inició una búsqueda y advirtió a los residentes que el sospechoso podía estar armado y era considerado peligroso.

Los investigadores utilizaron el sistema automatizado de lectores de matrículas Flock para rastrear el vehículo asociado con Valenzuela-Silva.

El sospechoso fue localizado el sábado por la tarde al sur de Augusta y posteriormente detenido.

La policía lo ingresó en prisión bajo sospecha de asesinato capital. Se esperaba que el caso fuera presentado ante la Fiscalía del condado de Sedgwick para que los fiscales determinaran los cargos formales en los días siguientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido el motivo del tiroteo.

Familia recauda fondos para las víctimas

Una campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia describió la pérdida de los tres familiares como una tragedia difícil de comprender.

“Nuestra familia ha sufrido una pérdida que ninguna familia debería tener que soportar”, señala la campaña.

“Perdimos tres vidas hermosas en una tragedia inimaginable”, agrega el mensaje.

Los familiares también expresaron la dificultad de enfrentar la muerte de tres seres queridos al mismo tiempo.

“¿Cómo empiezas a despedirte de tres personas que amas al mismo tiempo?”, pregunta el mensaje. “¿Cómo encuentras las palabras cuando tu corazón ni siquiera ha tenido la oportunidad de comprender que se han ido?”

La investigación policial continúa mientras las autoridades buscan determinar las circunstancias que llevaron al tiroteo y el posible motivo detrás de las muertes.

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