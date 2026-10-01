Mujer de Filadelfia mata a tiros a un intruso que entró a su vivienda y descubre que lo conocía

Una mujer de Filadelfia disparó y mató a un hombre que, según declaró a la policía, había irrumpido en su vivienda durante la madrugada del martes, pero posteriormente descubrió que lo conocía.

El incidente ocurrió en las primeras horas del 30 de septiembre en un complejo de apartamentos ubicado en Castor Avenue, en el noreste de Filadelfia.

La mujer dijo a las autoridades que escuchó a alguien intentando entrar al edificio y posteriormente oyó cómo se rompían ventanas. Poco después, se encontró con el hombre que, según su versión, había ingresado a su apartamento.

La policía recibió una llamada por un tiroteo poco después de las 5:00 a.m.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a un hombre de 29 años inconsciente y con una herida de bala en la cabeza. Los servicios de emergencia intentaron atenderlo, pero fue declarado muerto en la escena.

El hombre habría entrado tras romper una ventana

El jefe inspector Scott Small, del Departamento de Policía de Filadelfia, explicó a ABC6 que la investigación inicial apunta a que el hombre rompió una ventana y consiguió alcanzar el mecanismo de la puerta desde el exterior para abrirla.

“Al parecer, esta persona rompió la ventana y pudo meter la mano y abrir la puerta, y luego entró al apartamento de esta mujer”, explicó Small.

Fue entonces cuando se produjeron uno o varios disparos, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario.

La víctima llevaba una máscara tipo pasamontañas cuando fue encontrada.

Sin embargo, mientras los equipos de emergencia retiraban la máscara para intentar atenderlo, la mujer reconoció al hombre.

La mujer reconoció al hombre después del tiroteo

Según Small, la mujer le dijo a los investigadores que tenía una relación previa con el hombre fallecido.

“Cuando descubrieron su rostro, cuando le quitaron el pasamontañas para atenderlo, la mujer sí lo reconoció y tenía una relación previa con él”, declaró el jefe inspector.

Las autoridades todavía no han determinado qué tipo de relación existía entre ambos.

Small señaló que la mujer está colaborando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Filadelfia.

Por el momento, las autoridades no han informado si la mujer enfrentará cargos por el tiroteo. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la muerte del hombre.

El caso también deberá establecer qué ocurrió antes de que el hombre ingresara a la vivienda y cuál era la naturaleza de la relación previa entre ambos.

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