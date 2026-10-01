Samsung Galaxy Buds On apuestan por el diseño open-ear y llegarán este mes

Samsung se suma a los audífonos con diseño open-ear con los nuevos Galaxy Buds On. Su diseño de tipo clip se sujeta a la parte exterior de la oreja y permite escuchar música sin perder por completo los sonidos del entorno. La propuesta llegará primero a Corea del Sur este mes de octubre, con un precio equivalente a unos $220 dólares y una autonomía anunciada de hasta 9.5 horas por carga.

¿Cómo son los Samsung Galaxy Buds On y qué ofrece su diseño open-ear?

Los Galaxy Buds On son los primeros audífonos Galaxy de tipo clip. En lugar de introducirse en el canal auditivo, se sujetan a un lado de la oreja y colocan el altavoz cerca de su entrada. Esa posición deja pasar el sonido ambiente, una característica que puede resultar atractiva para quien quiere escuchar un pódcast mientras camina o seguir atento a lo que ocurre a su alrededor. Samsung los ofrecerá inicialmente en color negro.

La forma de llevarlos también cambia la experiencia frente a los Galaxy Buds que se insertan en el oído. Aquí no hay una punta de silicona que selle el canal auditivo, así que el ruido exterior seguirá presente durante la reproducción. Es parte de la idea del formato open-ear, aunque conviene tenerlo en cuenta si lo que se busca es aislarse del bullicio del transporte o de una oficina.

Samsung intenta cuidar el sonido pese a ese diseño abierto. Los Buds On incorporan altavoces TwinBoost, pensados para reforzar los graves, y un ajuste automático del volumen que responde al ruido del entorno. También incluyen una función para reducir la fuga de audio, de modo que la música resulte menos perceptible para las personas cercanas. Son funciones prometedoras sobre el papel, aunque habrá que probar los audífonos para saber cuánto se nota cada una en el uso diario.

Los controles se encuentran en la parte posterior de cada audífono y responden a toques suaves. Samsung añade gestos con la cabeza para atender o finalizar llamadas y descartar alarmas, junto con acceso a Gemini Live. Para las llamadas, el dispositivo combina tres micrófonos, un sensor que detecta vibraciones relacionadas con la voz y procesamiento destinado a separarla del ruido de fondo.

¿Cuánta batería tienen los Galaxy Buds On?

Samsung promete hasta 9.5 horas de reproducción de música con una sola carga. Es la cifra más concreta de autonomía comunicada hasta ahora y corresponde a los audífonos, no al tiempo total que podrían ofrecer junto con el estuche. La duración real dependerá de cómo se utilicen funciones como el ajuste de volumen y de las condiciones de escucha.

En su interior llevan la plataforma de sonido Snapdragon S7 Gen 1 de Qualcomm y un amplificador de clase D. Samsung vincula ese conjunto con un consumo eficiente, un punto importante para unos audífonos pequeños que aspiran a acompañar buena parte de la jornada sin volver al estuche. Por ahora, la compañía no ha detallado la autonomía combinada con la funda ni todas las especificaciones de carga, así que no es posible calcular cuántas horas adicionales ofrecerá.

El estuche, según las imágenes y la descripción del lanzamiento, se parece mucho al de los Galaxy Buds 4. Su papel será especialmente relevante para quienes alternan periodos cortos de escucha durante el día, pero todavía falta conocer cuánto tarda en recargar los audífonos y qué capacidad total aporta. Son detalles que pueden marcar la diferencia más allá de la cifra de reproducción por carga.

¿Cuánto cuestan los Galaxy Buds On y cuándo llegan a las tiendas?

Los Galaxy Buds On saldrán a la venta en Corea del Sur el 27 de octubre de 2026 por 299,000 wones, una cantidad que los medios estadounidenses sitúan en torno a los $220 dólares. Esa equivalencia sirve como referencia para entender su precio, pero no es un precio oficial para Estados Unidos. Samsung prevé llevarlos después a otros mercados por fases, sin anunciar aún fechas ni tarifas locales.

Con este lanzamiento, Samsung amplía la familia Galaxy Buds hacia una forma de escucha que prioriza mantener el oído abierto. La combinación de diseño clip, funciones para llamadas, controles por gestos y hasta 9,5 horas de música dibuja una propuesta ambiciosa. La fecha de este mes, eso sí, corresponde únicamente al estreno surcoreano. Quienes esperen comprarlos en Estados Unidos tendrán que aguardar a que Samsung confirme su disponibilidad y precio.

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