Nothing estrena sus audífonos más avanzados y apuesta por un sonido que puedes ajustar a tu gusto

Los audífonos más avanzados de Nothing ya están a la venta en Estados Unidos por $399 dólares. Su sistema de tres drivers, la cancelación de ruido adaptativa y un interruptor para cambiar el sonido sin abrir una app dejan claro que la marca quiere hacerse un lugar en la gama alta.

Nothing acaba de llevar sus audífonos de diadema a un terreno más exigente. Los nuevos Headphone (1) Pro conservan ese diseño que permite reconocer un producto de la marca a varios metros, pero la novedad importante está en cómo buscan reproducir la música y en el control que le dan al usuario sobre ella.

Con un precio de $399 dólares, estos audífonos apuntan a quienes escuchan música durante horas, trabajan con audio o simplemente disfrutan ajustando cada detalle de sus canciones favoritas. También llegan a un segmento en el que la comodidad y el rendimiento diario importan tanto como una ficha técnica vistosa.

Qué ofrecen los Nothing Headphone (1) Pro en sonido y cancelación de ruido

La característica que más llama la atención es su sistema de tres drivers. Cada copa incorpora un transductor dinámico de 40 mm para los graves, otro dedicado a las voces y un tercer componente xMEMS para los agudos. La idea es que cada uno se concentre en una parte del sonido para dar más espacio a los instrumentos y hacer que los detalles se perciban con claridad. Es una propuesta técnica interesante, aunque el número de drivers por sí solo no cuenta toda la historia de cómo suenan unos audífonos.

Nothing también trabajó con Metropolis Studios en los ajustes de audio. De esa colaboración sale Flat EQ, un perfil más neutro que se activa mediante un interruptor físico. Es un detalle especialmente atractivo para quien edita audio o quiere revisar una grabación sin pasar primero por varios menús. Para escuchar música a su gusto, la aplicación Nothing X permite modificar la ecualización e incluso ajustar los drivers de forma individual.

La conexión inalámbrica incluye LDAC, un códec para reproducir audio de alta resolución con dispositivos compatibles. Si prefieres conectar los audífonos por cable, el puerto USB-C admite audio sin pérdida de hasta 24 bits y 192 kHz. También se incluye un cable de 3.5 mm. A eso se suman varios modos de audio espacial con seguimiento de la cabeza, entre ellos uno que busca recrear el ambiente del Studio B de Metropolis Studios.

Para aislarte del ruido, los Headphone (1) Pro utilizan diez micrófonos y un sistema de cancelación activa adaptativa que, según Nothing, puede alcanzar hasta 46 dB de reducción. La marca aclara que esa cifra es un máximo obtenido en sus pruebas y que el resultado cambia según el entorno. Hay un modo transparencia para escuchar lo que sucede alrededor sin quitarse los audífonos.

Autonomía y diseño de los Nothing Headphone (1) Pro

La batería es otro de sus argumentos más fuertes. Nothing promete hasta 68 horas de reproducción con la cancelación desactivada y el códec AAC. Al encender la cancelación, la cifra baja a 30 horas. Si utilizas LDAC, la autonomía estimada es de hasta 53 horas sin cancelación y 28 horas con ella. Una carga rápida de cinco minutos puede ofrecer hasta cuatro horas de música en las condiciones de prueba de la compañía.

En el exterior siguen presentes los detalles que han convertido a Nothing en una marca fácil de identificar. Los audífonos combinan una ventana de cristal que deja entrever parte de su construcción con piezas de aluminio y brazos de aleación de titanio. Las almohadillas son más suaves que las de los Headphone (1), según la compañía, mientras que la diadema es más ancha y tiene un acolchado más grueso. Su peso es de 327 gramos, una cifra que conviene considerar si planeas usarlos durante jornadas largas.

Nothing conserva sus controles físicos, una decisión práctica cuando vas caminando o tienes el teléfono guardado. Un rodillo maneja el volumen y la reproducción, una palanca permite cambiar de canción y un interruptor activa Flat EQ. También ofrecen Bluetooth 6.1, conexión simultánea a dos dispositivos y pausa automática al quitártelos. Su certificación IP52 aporta protección limitada frente al polvo y al agua que cae verticalmente, pero la propia marca advierte que no están diseñados para la lluvia ni son impermeables.

Precio, colores y disponibilidad de los Nothing Headphone (1) Pro

Los Nothing Headphone (1) Pro ya están disponibles en Estados Unidos a través de la tienda oficial de la marca. Cuestan $399 dólares y se venden en dos colores, blanco y negro. En la caja vienen un estuche rígido, un cable USB-C y un cable de audio de 3.5 mm.

Ese precio ubica a los nuevos audífonos de Nothing de lleno en la gama alta. La marca parece buscar a un comprador que valora tanto la posibilidad de personalizar el sonido como la experiencia de usar el producto cada día. Los tres drivers y Flat EQ son los ganchos que despiertan curiosidad. La autonomía, los controles físicos y las opciones de conexión son los detalles que podrían terminar ganándose un lugar en su rutina.

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