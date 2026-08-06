CMF Clip Pro los nuevos audífonos de formato abierto de Nothing ya tienen precio, colores y fecha confirmados

Nothing acaba de sumar una pieza más a su colección de gadgets con personalidad propia. A través de su submarca CMF, la compañía presentó los CMF Clip Pro, unos audífonos de formato abierto tipo clip que buscan resolver algo que muchos usuarios llevaban tiempo pidiendo, comodidad para usar todo el día sin sacrificar calidad de sonido. Si sigues de cerca lo que hace Nothing, sabrás que esta marca rara vez lanza algo sin intención estratégica, y estos audífonos no son la excepción.

Especificaciones que hacen la diferencia

Los CMF Clip Pro cuentan con resistencia IP54 contra polvo y agua Crédito: Nothing | Cortesía

Lo primero que llama la atención de los CMF Clip Pro es su peso, apenas 5.9 gramos por auricular. Eso se logra gracias a un puente flexible de alambre de titanio de 0.5 milímetros, recubierto con un material compatible con la piel, que se sujeta a la oreja mediante un sistema de tres puntos de apoyo. Esta distribución evita que la presión se concentre en una sola zona, algo que suele volverse incómodo en modelos de la competencia después de un par de horas de uso.

En el terreno del sonido, CMF apostó por un driver dinámico de 10.8 mm con doble imán, acompañado de una tecnología propia llamada Ultra Bass, diseñada para compensar la pérdida natural de graves que suele afectar a los audífonos de oído abierto. El resultado, según la marca, es un audio con cuerpo, voces claras y agudos nítidos, sin distorsión. Además, cuentan con certificación Hi-Res Audio y son compatibles con los códecs LDAC, AAC y SBC, lo que se traduce en mejor calidad de transmisión inalámbrica en dispositivos compatibles.

Para las llamadas, los Clip Pro incorporan cuatro micrófonos HD junto con la tecnología Clear Voice, impulsada por un procesador VPU que aísla tu voz del ruido ambiental en tiempo real. También suman un sistema llamado Sound Seal, pensado para reducir la fuga de audio hacia las personas que tienes cerca, con opciones configurables desde la app Nothing X.

La autonomía es otro punto fuerte. Cada auricular ofrece hasta 10 horas de reproducción continua, y sumando el estuche de carga, la cifra total sube hasta 32.5 horas. Si andas con prisa, una carga rápida de apenas 10 minutos te regala hasta 4 horas de música. La conectividad corre por cuenta de Bluetooth 5.4, con conexión simultánea a dos dispositivos, compatibilidad con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair, y un modo de baja latencia pensado para gaming. También tienen certificación IP54 contra polvo y agua, así que sudar en el gym o salir a correr bajo la lluvia no debería ser un problema. Eso sí, no esperes cancelación activa de ruido, algo lógico considerando el diseño abierto.

Cómo encajan en la familia Nothing y CMF

Los Nothing CMF Clip Pro están disponibles en tres tonos: Dark Grey, Light Grey y Coral Crédito: Nothing | Cortesía

Nothing ha construido su identidad alrededor del diseño transparente, los toques de color y una filosofía que prioriza la simplicidad sin resignar funciones interesantes. Los CMF Clip Pro continúan esa línea, pero con un objetivo puntual: competir en el segmento de audífonos abiertos que ha crecido con fuerza en los últimos meses gracias a marcas como Shokz. Este lanzamiento se suma a otros productos recientes de la submarca, como los CMF Headphone Pro y los CMF Buds 2 Plus, reforzando la idea de que CMF funciona como la puerta de entrada más accesible al universo Nothing, sin perder ese diseño distintivo que caracteriza a la marca.

El estuche de carga conserva un detalle muy propio de CMF, el Smart Dial, un control giratorio físico que permite manejar volumen, reproducción y llamadas sin tocar el teléfono. Ese guiño táctil, sumado al botón físico en cada cápsula, refuerza la sensación de que Nothing sigue apostando por interfaces simples y directas, incluso en un producto de entrada como este.

Precio, colores y disponibilidad en Estados Unidos

Para el público estadounidense, los CMF Clip Pro llegan el 15 de agosto a un precio de $99 dólares, aunque quienes reserven de forma anticipada en el sitio oficial de Nothing pueden aprovechar un descuento de $20, dejando el precio final en $79 dólares. Los audífonos ya están disponibles para preventa en la tienda online de la marca y se sumarán próximamente a otros puntos de venta seleccionados.

En cuanto a colores, los CMF Clip Pro llegan en tres tonos: Dark Grey, Light Grey y Coral, cada uno pensado para combinar con el resto del catálogo de accesorios de la marca. Si te gusta la propuesta visual de Nothing pero buscas algo más accesible para el bolsillo, estos audífonos podrían ser justo el punto medio que estabas esperando entre diseño, autonomía y un precio que no rompe el presupuesto.

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