Se filtra el precio del Nothing Phone 3 y sacude el mercado

¡Atención, fanáticos de la tecnología! El esperado Nothing Phone 3 está generando revuelo antes de su lanzamiento oficial, previsto para julio de 2025. La compañía liderada por Carl Pei vuelve a ser noticia, y no por rumores, sino por una filtración clave: su precio, que podría redefinir las reglas del juego en el sector de los smartphones de gama alta.

El precio filtrado del nuevo buque insignia de Nothing es tan competitivo que ya hay quienes lo ven como una amenaza seria para el iPhone 16 y el Galaxy S25. A diferencia de otros fabricantes que apuestan por cifras cada vez más altas, Nothing parece querer seguir apostando por la fórmula que la hizo popular: ofrecer mucho por menos.

Precio competitivo que desafía a los grandes

Según la información publicada por medios como FayerWayer, el Nothing Phone 3 podría salir al mercado con un precio inicial de 799 dólares para su versión base, equipada con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Y para los más exigentes, habría una segunda versión con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por apenas 899 dólares. Comparado con los más de 1.000 dólares que suelen costar los modelos Pro de Apple y Samsung, esto representa una diferencia sustancial.

¿Y por qué esto es tan importante? Porque Nothing está ofreciendo especificaciones de gama alta a un precio que compite directamente con la gama media premium de otras marcas. Es decir, el usuario podría tener rendimiento y diseño premium sin tener que hipotecar el mes.

Esto pone en aprietos no solo a Apple y Samsung, sino también a otras marcas como OnePlus o incluso Google con su serie Pixel. Nada mal para una marca que apenas está lanzando su tercer modelo.

Especificaciones de flagship: potencia y diseño

Más allá del precio, el Phone 3 no decepcionará en potencia. Se espera que llegue con el Snapdragon 8 Gen 3, el chip más potente de Qualcomm, lo que lo pone a la altura de los modelos más ambiciosos del mercado.

A esto se suma una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Todo esto protegido con Gorilla Glass y con marcos ultradelgados que hacen del diseño algo limpio y moderno.

En cuanto a la batería, los rumores apuntan a 5.000 mAh con carga rápida de 50W e inalámbrica de 20W. Nada mal para un dispositivo que además se espera sea bastante ligero y delgado.

Y en fotografía, el dispositivo también promete. Una cámara principal triple de 50 MP, optimizada con inteligencia artificial, y una cámara frontal de 32 MP para selfies de alta calidad. Todo apunta a que habrá un esfuerzo por mejorar el procesamiento de imagen, uno de los pocos puntos débiles que se le criticaron al Phone (2).

En el diseño, puede que haya sorpresas. Nothing podría eliminar su característica interfaz Glyph, esas luces LED traseras que se volvieron ícono, en favor de una nueva propuesta, posiblemente con retroiluminación RGB o hasta componentes modulares. Esto sería una señal de madurez, demostrando que la marca no tiene miedo de reinventarse.

Nothing quiere más: llegan los Headphones 1

Nothing no solo tiene planes para el Phone 3. También se filtró que está trabajando en unos nuevos auriculares circumaurales, que serían sus primeros de este tipo. Se llamarán Nothing Headphones 1 y costarían aproximadamente 299 dólares.

Estos nuevos audífonos se sumarían a los exitosos Ear (2) y Ear (Stick), ampliando el ecosistema de productos de la compañía. Se espera que tengan cancelación activa de ruido, un diseño minimalista y, probablemente, algún detalle visual disruptivo que ya es sello de la marca.

Todo indica que Nothing está apostando fuerte para posicionarse como una alternativa real a los grandes nombres de la industria. No solo están lanzando smartphones potentes y bien diseñados, también están construyendo un ecosistema sólido y coherente.

Con este enfoque, el Nothing Phone 3 no solo será noticia por su precio, sino también por cómo está sacudiendo el mercado justo cuando parecía que todo estaba dicho. Apple y Samsung tienen un nuevo rival que no se anda con rodeos y que parece haber encontrado la fórmula para equilibrar diseño, potencia y accesibilidad.

