Nothing rompe con la tradición: no veremos el Nothing Phone 4 en 2026

Nothing ha decidido saltarse el ciclo anual de lanzamientos y no presentará un nuevo teléfono tope de gama durante 2026. La noticia fue confirmada por Carl Pei, CEO y fundador de la compañía, marcando un giro radical en la estrategia de la marca británica que desafía las prácticas establecidas por gigantes como Samsung y Apple.

Nothing Phone 3 seguirá siendo el buque insignia

Carl Pei anunció a través de un video en YouTube que el Nothing Phone (3) seguirá siendo el dispositivo insignia de la marca durante todo 2026. Esta movida rompe completamente con el modelo de negocio que domina la industria desde hace años, donde las grandes marcas realizan eventos anuales predecibles para mostrar sus nuevos flagship.

La estrategia de Nothing contrasta directamente con lo que hemos visto de Samsung, que religiosamente presenta sus Galaxy S en febrero y los Galaxy Z Fold en agosto, o Apple, que mantiene su ritual de septiembre para los iPhone desde hace más de una década. Mientras el resto de la industria sigue apostando por ciclos anuales obligatorios, Nothing está eligiendo un camino diferente.

El Phone (3), que fue lanzado en el verano de 2025, dio un salto notable especialmente en el apartado fotográfico según las pruebas realizadas. Su pantalla y rendimiento también recibieron críticas positivas, lo que hace que la compañía considere que todavía hay mucho que exprimir de este dispositivo antes de pensar en un sucesor.

¿Por qué Nothing dice no a los lanzamientos anuales?

La razón detrás de esta decisión no es casualidad. Pei ha sido claro al explicar que la compañía busca cambios “significativos” entre generaciones, no solo actualizaciones incrementales por el simple hecho de cumplir con un calendario. En lugar de apresurarse a lanzar un Phone (4) que ofrezca mejoras marginales, Nothing prefiere tomarse su tiempo.

Además, el contexto económico de 2026 juega un papel crucial. El CEO advirtió recientemente que los compradores de smartphones enfrentan una elección brutal este año: pagar 30% más por los dispositivos o conformarse con especificaciones reducidas. Según Pei, la era del silicio barato ha terminado, y la demanda de centros de datos de inteligencia artificial está disparando los precios de RAM y almacenamiento.

En este escenario complicado, Pei argumenta que “2026 es el año en que termina la carrera de especificaciones” y que la experiencia de usuario se convierte en el único diferenciador real. Para Nothing, esto es exactamente lo que necesitaban escuchar: una validación de su filosofía centrada en diseño y experiencia por encima de números brutos en las hojas de especificaciones.

La compañía también está atravesando una transformación estratégica con la incorporación de Charlie Smith como Chief Brand Officer, quien viene de ser CMO de Loewe y traerá su experiencia en la industria de la moda de lujo para atraer a la próxima generación de usuarios.

¿Qué lanzamientos prepara Nothing para 2026?

Aunque no habrá flagship nuevo, Nothing no se quedará de brazos cruzados. La marca ya confirmó que lanzará la serie Phone (4a) este año, con el objetivo de llevar estos dispositivos de gama media “a un nuevo nivel” y acercarlos a una experiencia de gama alta. Estos modelos de la serie (a) están programados para llegar antes de finales de marzo.

Sin embargo, hay que tener expectativas realistas. Los Nothing Phone (4a) vendrán con precios más altos que sus predecesores debido al aumento en los costos de componentes. La compañía confirmó que incorporarán almacenamiento UFS 3.1 más rápido, una mejora respecto al UFS 2.2 de la generación anterior, pero esto tendrá un costo adicional para los consumidores.

Más allá de smartphones, Nothing también presentará nuevos modelos de auriculares over-ear durante 2026, expandiendo su ecosistema de productos de audio. Y en el horizonte más lejano, la compañía está trabajando en algo aún más ambicioso: dispositivos “nativos de IA” y un sistema operativo propio.

En septiembre de 2025, Nothing completó una ronda de financiación de $200 millones con una valoración de $1.3 mil millones, recursos que utilizará para acelerar su hoja de ruta de innovación. Esta inversión es crucial porque el lanzamiento del Phone (3) no cumplió completamente con las expectativas de ventas, y la compañía necesita recuperar la confianza de sus inversores.

La apuesta de Nothing es arriesgada pero coherente con su identidad de marca. Mientras otros fabricantes continúan con sus ciclos predecibles y a veces redundantes, esta compañía está intentando demostrar que hay otra manera de hacer las cosas en la industria del smartphone. Pei sostiene que el aspecto físico y la experiencia táctil de un smartphone pueden ser más importantes que sus especificaciones técnicas, una filosofía que pondrá a prueba durante todo 2026.

Solo el tiempo dirá si esta estrategia funciona o si termina siendo un error costoso. Lo que es seguro es que Nothing está dispuesta a romper las reglas del juego, aunque eso signifique quedarse sin un nuevo flagship mientras la competencia sigue lanzando modelos año tras año.

