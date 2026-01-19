Nothing aumentará precios en 2026 ante la escasez de memoria RAM

El CEO de Nothing, Carl Pei, informó sin rodeos que los teléfonos de la marca subirán de precio en 2026 y el culpable principal es la escasez de memoria RAM que está apretando a toda la industria. La noticia ya no es un rumor de pasillo, sino una confirmación directa en un texto donde explica cómo la ola de la IA está cambiando la demanda de memoria y encareciendo componentes clave.

Nothing subirá precios en 2026: qué confirmó Carl Pei

Carl Pei (CEO y fundador de Nothing) publicó un texto titulado “Why Your Next Smartphone Will Cost More” (Por qué tu próximo teléfono costará más dinero), donde plantea que la demanda de memoria está siendo “fundamentalmente” reconfigurada por el boom de la inteligencia artificial. En ese contexto, el punto más importante para los fans de la marca es este: Pei asegura que el portafolio de smartphones de Nothing “inevitablemente” verá un aumento de precio durante 2026.

Y aunque no dio cifras exactas ni un calendario con fechas, el mensaje deja claro que no se trata de un ajuste simbólico. En el mismo texto, Pei llega a mencionar escenarios hipotéticos de subidas del “30% o más” en marcas no especificadas, y cita estimaciones donde módulos de memoria que costaban menos de 20 dólares hace un año podrían superar los 100 dólares hacia fin de año en modelos “top-tier”. Traducido al español sin drama: si el corazón de tus configuraciones (RAM y memoria) se encarece así, o sube el precio final, o bajan especificaciones y ninguna marca quiere verse “barata” por recortar donde más duele.

La escasez de RAM ya está golpeando a los fabricantes

Aquí está lo importante para entender el tamaño del problema: lo que describe Pei no es un tema exclusivo de Nothing, sino un síntoma de mercado. En su análisis, plantea que la industria entera está atrapada entre dos opciones poco populares: subir precios o degradar especificaciones, porque la disponibilidad y el costo de la memoria se están volviendo impredecibles.

La carrera por dominar la IA está “devorando” cada vez más RAM, algo que presiona la cadena de suministro y empuja los precios hacia arriba. Y cuando un componente crítico se vuelve más caro o más difícil de asegurar, el golpe se siente en todos lados: planificación de inventarios, configuraciones finales, márgenes y, al final, en el precio que ves en el estante.

En otras palabras, esto no va solo de “el nuevo Nothing costará más”, sino de que los problemas de suministro ya están afectando a los fabricantes de teléfonos y pueden cambiar la forma en que se arman los modelos 2026: menos versiones disponibles, saltos raros de almacenamiento/RAM, o lanzamientos que llegan con disponibilidad limitada.

¿Qué cambios podrían venir en el corto plazo?

Dentro de lo malo, hay una pista interesante: Pei menciona que un próximo lanzamiento hará que “algunos productos” (él mismo sugiere que podrían ser los de la serie A) den el salto a UFS 3.1 en almacenamiento. Ojo: eso suena a mejora técnica, pero también se conecta con el argumento de precios más altos, porque mejorar componentes en medio de escasez suele costar doble (por precio y por asegurar suministro).

Pei incluso intenta darle la vuelta al escenario y lo llama una “gran oportunidad” para demostrar que Nothing gana por algo más que “spec sheets alone” (no solo por la lista de especificaciones). Además, remarca su apuesta de que 2026 podría ser “el año en que termina la carrera de especificaciones”, aunque el propio artículo pone en duda que el mercado realmente suelte esa obsesión por más potencia.

Para el usuario común, este tema importa por dos razones muy prácticas:

Si estabas esperando “el momento ideal” para cambiar de teléfono, 2026 podría no ser el año más barato para hacerlo.



para hacerlo. La conversación ya no es solo “qué chip trae”, sino qué tan sostenibles serán los precios cuando componentes clave como la RAM entren en modo escasez.



