Signos del zodiaco chino que tendrán buena suerte en octubre de 2026

De acuerdo con el horóscopo chino de octubre 2026, cuatro animales del zodiaco podrían encontrar oportunidades especialmente interesantes durante este mes: Tigre, Caballo, Cabra y Rata.

Octubre comienza bajo la influencia del mes del Gallo de Fuego Yin, una energía relacionada con la organización, la precisión y la atención a los detalles.

Sin embargo, el 8 de octubre llega el Rocío Frío, conocido como Han Lu, que marca el comienzo del mes del Perro de Tierra Yang.

Esta transición puede hacer que las decisiones tengan mayores consecuencias y que las promesas, responsabilidades familiares y compromisos profesionales cobren especial importancia.

El 18 de octubre, con el Festival del Doble Nueve, la atención se dirige hacia la familia, los mayores y las responsabilidades a largo plazo.

Posteriormente, el 23 de octubre, la Escarcha o Shuang Jiang marca otra transición estacional que puede ayudar a definir qué planes tienen bases sólidas.

Y según el sitio Times Of India, estos son los cuatro signos del zodiaco chino con buenas oportunidades.

1. Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre podría beneficiarse especialmente de la energía que llega después del 8 de octubre.

El mes del Perro puede reforzar cualidades relacionadas con la valentía, el liderazgo y la toma de decisiones.

Una entrevista de trabajo, una presentación importante o una responsabilidad de liderazgo podrían convertirse en oportunidades para demostrar sus capacidades.

También será un buen momento para retomar un objetivo que había quedado pendiente.

Sin embargo, la buena fortuna del Tigre estará relacionada con la preparación. La seguridad personal puede ayudar, pero será la organización la que determine los resultados.

2. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Octubre puede ser un mes dinámico para el Caballo. Los viajes, desplazamientos laborales, relaciones profesionales y proyectos personales podrían acelerarse durante las próximas semanas.

Una persona que ya conoce sus capacidades podría acercarle una propuesta laboral o una nueva oportunidad profesional.

También existe la posibilidad de mejorar las finanzas mediante una administración más eficiente.

En el amor, la comunicación directa puede ayudar a resolver antiguos malentendidos. La recomendación astrológica para el Caballo es evitar gastar de más simplemente porque los ingresos parezcan mayores.

3. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra podría encontrar oportunidades en asuntos familiares, proyectos creativos, asociaciones y planificación financiera.

La energía de octubre favorece convertir una idea poco definida en un proyecto más organizado. Las decisiones relacionadas con el hogar pueden comenzar a ser más claras.

Además, trabajar junto a otras personas podría mejorar los resultados y evitar una carga excesiva.

En materia económica, establecer un presupuesto para reuniones, viajes y celebraciones será especialmente útil durante la temporada festiva.

4. Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Para la Rata, la suerte puede aparecer a través de los contactos, la planificación y las decisiones económicas inteligentes.

La energía de la Tierra favorece transformar ideas impulsivas en proyectos con una estructura más realista.

Octubre será adecuado para revisar gastos futuros, ahorros, pagos pendientes y obligaciones económicas.

A mediados del mes, las conversaciones profesionales podrían adquirir mayor importancia.

Además, un contacto conocido podría ayudar a descubrir una oportunidad laboral o financiera que anteriormente había pasado desapercibida.