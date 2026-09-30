Horóscopo chino de octubre 2026: los días clave del mes para tu signo

El horóscopo chino revela cuáles serán los días clave de octubre 2026 para los 12 signos del zodiaco.

La energía del mes también cambia el 8 de octubre, cuando para efectos del calendario chino, comienza el mes del Perro de Tierra influenciado por el del Caballo de Fuego.

¿Cuáles son los días clave del horóscopo chino en octubre?

Entre el 1 y el 7 de octubre será conveniente organizarse y planificar lo que queda del mes.

El 8 llegará una energía favorable para comenzar algo nuevo, aunque los días 9 y 10 requieren mayor atención para evitar decisiones que puedan complicar los planes recién iniciados.

El 13 será una de las jornadas más activas del mes. Los días 11, 12, 23 y 24 también destacan por su energía favorable, aunque el 10 y el 11 aparecen como fechas que requieren precaución.

Para iniciar proyectos, el 7 y el 20 serán especialmente importantes, mientras que el 11 y el 23 concentran una fuerte energía de suerte relacionada con el Caballo, explicó Aria Gmitter, astróloga de Your Tango.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata comenzará octubre sintiéndose sobrecargada, pero después del día 8 comenzará a identificar qué personas, actividades y responsabilidades realmente merecen su tiempo.

Entre el 17 y el 29 habrá una etapa favorable para reorganizar prioridades. El número de la suerte será el 17, el azul será un color favorable y un Dragón podría convertirse en una amistad importante.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El 6 y el 20 serán fechas importantes para el Buey. Durante octubre comprenderás que estabilidad y transformación pueden coexistir.

El cambio de energía del Gallo al Perro ayudará a sentir mayor tranquilidad. El número 24 será una señal positiva y los tonos amarillo y crema acompañarán esta etapa.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre tendrá un mes que le pedirá paciencia. El 7 será una fecha importante y entre el 19 y el 31 aumentarán los compromisos.

El número 31 simboliza creatividad y liderazgo, dos cualidades que podrás desarrollar. Un Perro puede convertirse en un aliado importante para mantenerte enfocado.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La vida social del Conejo se reactiva en octubre. El día 8 puede marcar el comienzo de una nueva amistad que se consolida hacia el 20.

El número 20 será especialmente significativo y los colores verde y rosa pálido simbolizarán armonía y amistad. El Perro será una compañía especialmente compatible durante este periodo.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón descubrirá alrededor del 8 de octubre que no todo puede resolverse mediante la fuerza. Los días 9 y 21 podrían ayudarle a reconocer patrones relacionados con el pasado.

El 22 será una prueba importante y el día 30 traerá una sensación de mayor paz. El número 9 será su señal de buena fortuna.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente tendrá dos fechas especialmente delicadas: el 10 y el 22 de octubre. Serán Días de Peligro, por lo que conviene evitar comenzar algo nuevo si puede posponerse.

El 19 podría traer una oferta útil y encontrar un Gallo será considerado una señal positiva.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Octubre será especialmente significativo para el Caballo, protagonista del año 2026. El cambio de Fuego a Tierra el día 8 puede ayudarle a actuar con mayor estructura.

El 11 y el 23 serán dos fechas relevantes para sus finanzas. El número 11 será su amuleto y el rojo acompañará su energía.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra tendrá un mes favorable en materia económica. El 12 será un Día de Recepción relacionado con la energía de Tierra, mientras que el 24 podría traer otra oportunidad vinculada con recursos.

El número 12 será una señal para prestar atención a aquello que llega a su vida.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El mes comienza con un Día de Cierre para el Mono, por lo que un proyecto o una amistad podría terminar de manera inesperada.

Sin embargo, los días 13 y 25 abrirán nuevas posibilidades. El número 13 será especialmente afortunado y una Rata podría invitarte a participar en algo diferente.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo vivirá una primera semana tranquila antes del cambio energético del 8 de octubre. Alrededor del día 2, una conversación podría revelar una oportunidad interesante.

También será un buen momento para establecer límites laborales y recuperar tiempo personal.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro será uno de los protagonistas del mes cuando la energía del periodo pase a su signo. Las relaciones ocuparán un lugar central.

El día 3 puede traer claridad sobre una relación que ya no satisface, mientras que los días 15 y 27 favorecerán nuevas amistades y oportunidades.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo tendrá como colores favorables el azul y el amarillo. El día 4 puede despertar una profunda sensación de gratitud, mientras que el 16 traerá una lección relacionada con dejar atrás hábitos que ya no aportan.

El 28 será su gran día y una conversación con un Conejo puede ayudarle a sanar una herida del pasado.