Lionel Messi espera en territorio argentino su despedida de la Albiceleste

Lionel Messi ya está en Argentina para afrontar los últimos días antes de su despedida de la selección nacional. El capitán de la Albiceleste llegó este viernes a Rosario junto a su familia y se instaló en su residencia de Funes, donde permanecerá durante el fin de semana antes de sumarse al grupo dirigido por Lionel Scaloni.

El delantero del Inter Miami aterrizó a las 7:00 hora local en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. En el avión privado viajaron también su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de su madre, Celia Cuccittini.

La llegada se produjo antes de lo que estaba previsto. Messi debía incorporarse después del partido que Argentina disputará este sábado frente a Burkina Faso en el estadio Monumental, pero finalmente arribó cuatro días antes del encuentro que marcará su adiós ante el público argentino.

El futbolista no tiene previsto participar en el duelo contra Burkina Faso. Tampoco está confirmado que viaje a Buenos Aires para acompañar a sus compañeros durante ese compromiso.

Su atención está puesta en el martes 6 de octubre. Ese día, Argentina enfrentará a Benín en el Monumental en el partido programado por la AFA como la despedida de Messi de la selección ante los aficionados locales.

Una carrera de más de dos décadas con Argentina

La jornada tendrá un significado especial después de que Messi anunciara el pasado 31 de agosto su decisión de poner fin a su trayectoria internacional. “Me vacié. Ya no tengo más para dar”, escribió el delantero al comunicar su determinación.

Messi explicó que tomó la decisión después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial de 2026, aunque esperó hasta después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, para hacerla pública.

Su último partido llegará después de una trayectoria que comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando debutó con la selección absoluta en un amistoso contra Hungría. Desde entonces, construyó una carrera que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la Albiceleste.

De acuerdo con los datos difundidos por la AFA, Messi acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con Argentina. En ese recorrido conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos ediciones de la Copa América, en 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022.

El encuentro frente a Benín será el último de una serie de amistosos posteriores al Mundial de 2026. Argentina ya venció 4-0 a Bolivia este miércoles en Córdoba, partido que también sirvió como punto de partida para el recambio que Scaloni prepara pensando en las próximas competencias.

La Albiceleste todavía tendrá el compromiso contra Burkina Faso antes de reencontrarse con Messi en el Monumental. El duelo ante Benín fue organizado especialmente como la despedida del capitán y contempla un homenaje para el futbolista.

Las entradas para ese partido se agotaron rápidamente, de acuerdo con la programación anunciada por la AFA. El escenario será el mismo en el que Messi vivirá su último encuentro con la selección frente a los aficionados argentinos.

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