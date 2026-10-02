Qué colores de velas prender si deseas protección contra envidias y maldiciones

Las velas forman parte de numerosos rituales espirituales y tradiciones esotéricas.

Según estas corrientes, determinados colores tienen simbolismos relacionados con la protección, la limpieza energética y la transformación de las llamadas malas energías.

Por ello, algunas personas recurren a ellas cuando sienten que su hogar está cargado de negatividad, envidias o ambientes pesados.

Dentro de estas creencias, encender una vela representa mucho más que iluminar un espacio.

El fuego es considerado un elemento capaz de transformar simbólicamente aquello que se percibe como negativo y convertirlo en una energía más favorable.

Vela blanca para protección y armonía

La vela blanca es una de las más populares cuando se busca protección espiritual. Dentro de diversas corrientes esotéricas, el blanco representa pureza, paz, armonía y claridad.

¿Para qué sirve la vela blanca?

Según estas creencias, encender una vela blanca puede utilizarse como símbolo de limpieza energética y protección del hogar.

También se relaciona con la intención de crear un ambiente más sereno y equilibrado.

Por esta razón, algunas personas la utilizan cuando desean alejar simbólicamente las energías negativas y favorecer la armonía entre los integrantes de la familia.

Velas moradas o violetas para transmutar energías

El morado y el violeta tienen una fuerte presencia dentro de diferentes tradiciones espirituales.

Estos colores suelen asociarse con la transformación, la espiritualidad, la intuición y la sanación interior.

El significado espiritual de la vela violeta

Dentro del esoterismo, la vela violeta puede utilizarse como representación de la transmutación energética.

Algunas personas también la relacionan con la protección espiritual y con figuras angelicales.

Por ello, encender una vela de este color puede formar parte de un ritual destinado a pedir protección, claridad y acompañamiento espiritual.

Vela azul para pedir protección a San Miguel Arcángel

El azul está relacionado en determinadas tradiciones con San Miguel Arcángel, una figura espiritual asociada con la protección y la lucha contra el mal.

¿Qué simboliza la vela azul?

En los rituales dedicados a San Miguel Arcángel, la vela azul representa protección, tranquilidad y fortaleza espiritual.

Algunas personas recurren a ella cuando desean sentirse más seguras frente a situaciones que perciben como negativas.

También se le atribuye un simbolismo relacionado con la paz y la reducción de las tensiones emocionales.

Vela marrón para proteger a la familia y las mascotas

La vela marrón ocupa un lugar particular dentro de algunas prácticas esotéricas porque se relaciona con la estabilidad, la tierra y la protección del entorno familiar.

Protección espiritual para las mascotas

Quienes siguen estas creencias también pueden utilizar este color pensando en sus animales de compañía.

La idea parte de que las mascotas forman parte del hogar y pueden estar expuestas al mismo ambiente emocional que sus integrantes.

Por ello, la vela marrón se utiliza simbólicamente para pedir estabilidad y protección para toda la familia, incluyendo a los animales.

Vela negra para absorber la negatividad

Aunque el color negro puede generar temor cuando aparece dentro de un ritual espiritual, algunas corrientes esotéricas le atribuyen precisamente propiedades protectoras.

¿Por qué se utiliza una vela negra?

Según estas tradiciones, la vela negra representa la absorción o eliminación simbólica de aquello que se considera negativo.

Puede utilizarse en rituales relacionados con la protección, el cierre de ciclos y la intención de alejar energías no deseadas.

Su significado, por lo tanto, no necesariamente está relacionado con algo negativo. En determinados sistemas de creencias, representa transformación y protección.