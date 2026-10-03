Video: Reportera mexicana es arrollada por una camioneta mientras transmitía en vivo para un canal de TV

Una cobertura periodística sobre las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias en Monterrey terminó en un accidente que quedó registrado en plena transmisión en vivo.

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales, de Gamavisión, fueron atropellados mientras realizaban un enlace desde una importante avenida.

Los comunicadores cubrían la caída de un árbol. Mientras realizaban la transmisión, una camioneta tipo Jeep perdió el control y se dirigió hacia el sitio donde se encontraba el equipo periodístico.

El video del momento muestra cómo el vehículo impacta a la reportera y posteriormente al camarógrafo. La transmisión se interrumpió después del golpe, mientras desde el estudio del noticiero reaccionaban ante lo ocurrido y solicitaban apoyo para sus compañeros.

Así fue el momento en que la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Martínez, fueron atropellados en vivo durante una transmisión para su noticiero en la avenida Morones Prieto en #Monterrey, Nuevo León.



Ambos fueron llevados a un hospital y? pic.twitter.com/ydJ0SqwVcB — Nacho Lozano (@nacholozano) October 2, 2026

¿Cuál es el estado de salud de los periodistas?

Tras el accidente, elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos acudieron al lugar para atender a los dos trabajadores de Gamavisión.

Posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica. Horas después, la propia Alma de la Rosa informó que ella y su camarógrafo permanecían bajo atención médica.

La reportera señaló que sufrió múltiples golpes, mientras que Morales presentaba algunas lesiones que inicialmente fueron consideradas posibles fracturas.

Más tarde, el conductor Mario Gámez informó que los estudios médicos descartaron una fractura en el tobillo que inicialmente preocupaba en el caso de Morales. Ambos permanecían estables y bajo observación médica.

Sigue leyendo:

– En plena transmisión, un reportero que cubría la desaparición de 5 jóvenes en Jalisco reveló que lo vigilaban.

– Transmitía en vivo y no se percató de la violenta escena a sus espaldas.