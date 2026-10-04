Autoridades identifican a las víctimas del accidente de helicóptero en la isla Catalina

Se han identificado a las cinco víctimas del mortal accidente de helicóptero médico ocurrido frente a la isla Catalina que dejó a tres fallecidos.

REACH Air Medical Services identificó a tres de sus trabajadores: el piloto Steven “Steve” Robinson y la enfermera de vuelo Jessica deVries murieron después de que el helicóptero se estrellara en las aguas de Catalina poco después del despegue el miércoles 30 de septiembre. Brad Sparks, un enfermero de vuelo que también iba a bordo del helicóptero, está en el hospital recuperándose, según reportes.

“Esta tragedia ha conmovido a todos los rincones de nuestra organización”, declaró Sean Russell, presidente de la Región del Pacífico, en un comunicado publicado en el sitio web de REACH. “Steve, Jessica y Brad representan lo mejor de la atención médica aérea: destreza, valentía, compasión y servicio a los demás”.

De acuerdo con REACH, la familia de Robinson lo describe como un esposo, padre, familiar y amigo ejemplar que hacía que quienes lo rodeaban se sintieran valorados, apoyados y queridos. Aunque su pérdida es profunda, su familia agradece el ejemplo que dejó y el extraordinario impacto que tuvo en tantas personas.

“Steve vivió una vida dedicada al servicio. A lo largo de una distinguida carrera en la aviación, sirvió como piloto de helicópteros del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pilotó del Marine One en apoyo a un expresidente estadounidense y, posteriormente, continuó su labor como piloto de evacuación médica con REACH”, dijo el comunicado de REACH publicado en línea. “Cada etapa de su carrera estuvo dedicada a servir a los demás con destreza, valentía y humildad”.

Lo mismo fue dicho de deVries, con su familia recordándola como una verdadera heroína, una madre y una mujer extraordinaria cuya fortaleza, compasión y bondad tocaron a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla.

El piloto Steven “Steve” Robinson. Crédito: REACH Air Medical Services

La enfermera de vuelo Jessica deVries. Crédito: REACH Air Medical Services

Brad Sparks, un enfermero de vuelo que también iba a bordo del helicóptero, está en el hospital recuperándose. Crédito: REACH Air Medical Services

REACH cuenta que ella amaba su trabajo y le apasionaba ayudar a los demás en sus momentos de mayor necesidad.

“Para la comunidad de servicios médicos aéreos, misiones como esta nunca son rutinarias. Cada vuelo representa a un paciente que lo necesita, a una familia que busca esperanza y a un equipo de profesionales altamente capacitados, comprometidos a brindar atención vital donde y cuando sea necesario”, añadió Russell.

“Su labor a menudo se desarrolla lejos de la vista del público, pero su impacto se mide en vidas transformadas, familias reconfortadas y comunidades atendidas”.

La cuarta víctima del accidente, a quien trasladaban en helicóptero, fue identificada por su familia como Catalina Hernández. Familiares declararon a varios medios que Hernández vivió y trabajó como empleada doméstica en la isla Catalina durante más de 20 años y que era madre de tres hijos.

Catalina Hernández, la mujer que falleció en el accidente de helicóptero en Catalina. Crédito: GoFundMe

Según lo que se sabe, Hernández se encontraba en su almuerzo durante su turno de trabajo cuando sufrió una reacción alérgica al camarón; tras sentirse mal, fue trasladada a la sala de emergencias de la isla. Fue entonces cuando se determinó que requería ser evacuada por vía aérea.

Después de que el helicóptero se accidentara, Hernández fue identificada como la persona que estuvo desaparecida; su cuerpo fue recuperado el jueves, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los familiares también informaron que el hijo de 20 años de Hernández viajaba en el helicóptero con su madre para ayudarla y darle compañía. Según un informe de NBC, el joven sobrevivió al accidente y actualmente se recupera de las fracturas que sufrió. Se creó una página en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios de Hernández.

“Seguimos acompañando en el duelo a la familia de Catalina Hernández, la paciente que estaba siendo trasladada por vía aérea al continente para recibir atención médica de urgencia”, dijo REACH. “Nuestros corazones están con sus seres queridos, incluido su hijo, quien la acompañaba durante el vuelo y sobrevivió al accidente”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación están investigando el accidente.