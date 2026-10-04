Editorial: por Darryn Harris para la Junta de Síndicos del distrito de Colegios comunitarios

Para el Asiento 4 de la Junta de Síndicos del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles (LACCD) se postulan seis candidatos.

De todos, La Opinión considera que el mejor es Darryn Harris.

Es el Director de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Comunitarias de St. John’s Community Health, una red sin fines de lucro de Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC), fundada en 1964 y que atiende a más de 120.000 pacientes al año en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino.

Allí ofrece atención médica básica y recursos de prevención de enfermedades en zonas de bajos ingresos.

Nacido en Sur Los Ángeles hace 42 años, Harris obtuvo su licenciatura de la Universidad Loyola Marymount y su maestría en Educación Superior y Cambio Organizacional en UCLA.

En el ámbito gubernamental y de política pública: fue director de distrito para el asambleísta Steven Bradfor y subdirector de relaciones gubernamentales y comunitarias en UCLA. En la Cámara de Representantes trabajó en la oficina de la entonces congresista y hoy alcaldesa Karen Bass entre 2015 y 2023, llegando a jefe de gabinete.

Fue entonces, dice en entrevista, cuando se “forjó mi convicción de que la atención sanitaria, la vivienda y la educación no son privilegios, sino derechos? la vivienda es la base de todo lo demás: la salud, la estabilidad e incluso la dignidad”.

Su experiencia lo preparó para la tarea de síndico, en el vértice “entre el gobierno, la defensa de causas y la participación comunitaria” para conectar a los estudiantes con recursos.

La Junta del LACCD supervisa los presupuestos, inversiones y desarrollo de los nueve colegios comunitarios del distrito, con casi 200,000 alumnos y un presupuesto anual es de unos 10,000 millones de dólares. Es el mayor del país.

El candidato considera que “los colegios comunitarios son una de las vías más claras hacia buenos empleos, movilidad económica y oportunidades reales”.

Si es electo, Harris se propone ahondar el compromiso con una población de estudiantes que frecuentemente tienen dificultades para costear necesidades básicas. Concretamente, plantea construir más viviendas de bajo costo en terrenos del distrito.

Harris cuenta con apoyos importantes: seis de los siete síndicos del LACCD; sindicatos como las locales 99 Y 721 del SEIU o UTLA. Funcionarios públicos como las Supervisoras del condado Holly Mitchell y Lindsey Horvath; el presidente del Concejo Municipal de L.A. Marqueece Harris-Dawson; funcionarios electos estatales: Malia Cohen (Contralora), Fiona Ma (Tesorera) y Ricardo Lara (Comisionado de Seguros), y legisladores como los asambleístas Isaac Bryan y Mike Gipson. Lo apoya el Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles.

Por todo ello, La Opinión considera que Darryn Harris es el mejor candidato e invita a sus lectores a votar por él.