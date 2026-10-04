Estados Unidos busca avión ambulancia que se perdió frente a su costa Este

Estados Unidos realizaba un basto operativo de búsqueda y rescate de un avión ambulancia con seis personas a bordo, proveniente de las Bermudas y con destino a Boston, que desapareció ayer sábado frente a las costas de Massachusetts, en el este del país.

El avión Gulfstream G100, que desapareció frente a las costas de Nantucket cayó más de 12.000 pies de altura (3.650 metros) en tan solo tres minutos, antes de perder el contacto con la torre de control y desaparecer de los radares, dijeron las autoridades.

La aeronave era utilizada como ambulancia aérea y en el momento de la desaparición viajaban en ella dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas, detalló la compañía canadiense propietaria del avión, Latitude Air Ambulance.

El aparato cubría la ruta entre Bermudas y Boston, donde tenía previsto aterrizar en la madrugada. Sin embargo, se precipitó de 23.500 pies (7.160 metros) a 11.000 pies (3.300 metros) a escasos veinte minutos del aterrizaje, según datos de la plataforma FlightAware.

La Guardia Costera de Estados Unidos puso en marcha un operativo de búsqueda con medios aéreos y marítimos frente a la costa de Nantucket, en el estado de Massachusetts.

Cuatro de las seis personas a bordo del vuelo desaparecido la madrugada del sábado eran ciudadanos canadienses, dijo el Ministro de Transporte de Canadá, Steven MacKinnon, en X. Transport Canada está monitoreando de cerca la situación y colaborando con las autoridades en las labores de búsqueda y rescate, agregó.

Pilotos podrían haber estado volando a ciegas

Medios locales recogieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto de la aeronave si estaba declarando una emergencia, sin llegar a recibir una respuesta clara.

La ambulancia aérea podría haber estado volando a ciegas debido a problemas eléctricos cuando una tormenta se cernía sobre ella, poco antes de desaparecer en las aguas de Nantucket.

Según el audio de control de tráfico aéreo publicado por LiveATC.net, el piloto informó de problemas eléctricos y declaró una emergencia al aproximarse a la costa en el vuelo procedente de Bermudas. “Recibido, usted dijo que volaba a ciegas. ¿Eso es lo que dijo?”, se escucha preguntar a un controlador al piloto.

La Guardia Costera dijo en X que barcos y aeronaves están buscando el avión Gulfstream G100 frente a la costa de Nantucket, Massachusetts.

El primer ministro de Bermudas, David Burt, expresó que sus pensamientos y oraciones están con los seis ocupantes y sus familias durante este “momento profundamente preocupante”, al tiempo que confirmó que el Gobierno bermudeño se mantiene en contacto estrecho con las autoridades de rescate estadounidenses.

La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

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