Hallan muertos a padre e hijos hispanos en una casa de Florida: autoridades investigan homicidio-suicidio

Un padre y sus hijos gemelos de 17 años fueron encontrados muertos dentro de su vivienda en el condado de Orange, Florida, después de que un vecino preocupado llamara al 911 al no haber visto a la familia durante aproximadamente una semana.

Los cuerpos de Carlo Montiel Infantino y su hermana Melanie fueron encontrados el miércoles junto al de su padre, Ivan Montiel Roa, de 63 años, cuando los agentes acudieron a la vivienda para realizar una verificación de bienestar.

Al ingresar a la casa, los agentes encontraron a los adolescentes muertos en la sala. Ambos presentaban múltiples heridas de arma blanca, según los informes disponibles.

El cuerpo de su padre fue localizado posteriormente en el dormitorio principal.

Las autoridades investigan un posible asesinato-suicidio

El caso está siendo investigado como un posible asesinato-suicidio.

Las autoridades creen que Montiel Roa pudo haber matado a sus dos hijos antes de quitarse la vida. Sin embargo, algunos detalles sobre las circunstancias exactas de las muertes todavía no habían sido divulgados.

Tampoco se había informado públicamente cuándo ocurrieron las muertes ni cómo murió el padre.

La familia era originaria de Venezuela, según el obituario de la madre de los adolescentes, quien murió en junio.

La muerte de la mujer dejó a Montiel Roa y a sus dos hijos en la vivienda antes de que ocurriera la tragedia.

Los gemelos eran estudiantes de una escuela secundaria local

Carlo y Melanie asistían a Cypress Creek High School.

Frederick Corn, director de la institución, expresó el dolor de la comunidad escolar por la muerte de los adolescentes.

“Sé que hablo en nombre de toda nuestra comunidad de Cypress Creek cuando expreso el profundo dolor que sentimos por esta pérdida”, dijo Corn en un comunicado difundido por WESH 2.

“Nuestros pensamientos y oraciones más sinceros están con la familia y los amigos durante este momento increíblemente doloroso”, agregó.

La representante estatal demócrata Rita Harris, quien vive cerca del lugar, también expresó sus condolencias.

“Es devastador como madre, como ser humano. Cualquier tragedia de este tipo, pero especialmente cuando las víctimas son tan jóvenes”, dijo Harris a WESH 2.

La legisladora señaló además la importancia de apoyar a los familiares y a quienes respondieron al lugar de la tragedia.

El padre trabajaba en el sector inmobiliario

Montiel Roa trabajaba como agente inmobiliario, según información publicada en su perfil de Facebook.

También era propietario de una empresa de construcción que fue disuelta a finales de septiembre, informó el Orlando Sentinel.

En sus redes sociales, Montiel Roa había compartido publicaciones relacionadas con teorías sobre un “nuevo orden mundial”.

En diciembre de 2025 también publicó un mensaje que hacía referencia a una escena de la película The Dark Knight y al caos y la anarquía.

No se ha informado si esas publicaciones tenían alguna relación con las muertes de sus hijos.

Las autoridades continúan investigando el caso para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y reconstruir las circunstancias que llevaron a la muerte de los tres integrantes de la familia.

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