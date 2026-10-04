Matan a puñaladas a una niña de 7 años en plena calle en Chicago

Una niña de 7 años murió después de ser apuñalada varias veces mientras caminaba por una calle de Chicago, Illinois, durante el día, informó la policía.

El ataque ocurrió poco antes del mediodía del sábado en Cottage Grove Avenue, en el vecindario de Chatham.

Según el Departamento de Policía de Chicago, una mujer se acercó a la menor y presuntamente la atacó con un objeto punzante, provocándole múltiples heridas en la espalda.

Personas que se encontraban en la zona acudieron en ayuda de la niña y persiguieron a la sospechosa. Los testigos lograron retenerla hasta que llegaron los agentes.

La niña murió en un hospital

Los equipos de emergencia trasladaron a la menor al Comer Children’s Hospital, donde fue declarada muerta.

La sospechosa también resultó herida durante su detención y fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida.

La mujer quedó bajo custodia policial y enfrenta posibles cargos. Hasta el momento no se había informado si conocía a la niña ni qué ocurrió antes del ataque.

Las autoridades tampoco habían revelado públicamente un posible motivo.

Testigos persiguieron a la sospechosa

Imágenes de cámaras de vigilancia obtenidas por NBC Chicago mostraron a varias personas corriendo detrás de la sospechosa antes de que llegaran los agentes.

Después del ataque se desplegó un amplio operativo policial en Cottage Grove Avenue. Los agentes acordonaron la acera mientras equipos de emergencia atendían a la niña.

Videos publicados en la aplicación Citizen mostraron a los paramédicos colocando a la menor en una camilla y trasladándola hacia una ambulancia.

La familia de la niña permaneció durante horas frente al hospital, donde familiares fueron vistos llorando y abrazándose, según informó la filial local de ABC, WLS.

La muerte provocó conmoción en el vecindario

La muerte de la menor generó conmoción entre residentes y personas que se encontraban en la zona.

“Qué pobre bebé inocente. Chicago necesita despertar. Todos necesitamos despertar”, dijo una mujer a WLS.

Denesta Freeman, otra mujer que pasó por el lugar, expresó su preocupación por la violencia que afecta a los niños.

“Nunca pensé que llegaría a este punto. Estos niños de hoy no están pudiendo vivir sus vidas por lo que está pasando. Matar, disparar, es ridículo”, afirmó.

La actuación de los testigos que persiguieron y retuvieron a la sospechosa también fue destacada por personas en redes sociales, quienes agradecieron su intervención y ayuda ante el ataque.

La investigación permanece abierta mientras la policía intenta determinar qué llevó a la mujer a atacar a la niña y cuál era la relación, si existía alguna, entre ambas.

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