Ministro de Florida muere baleado después de que un hombre lo confundiera con otra persona

Un ministro de una iglesia de Florida murió después de recibir varios disparos mientras se encontraba en un automóvil junto a su novia, luego de que un hombre presuntamente confundiera a la mujer con su expareja, informó la Policía de West Palm Beach.

Akeem Moore, de 31 años, ministro de Mount Calvary Baptist Church, estaba sentado en el automóvil junto a su novia, Loren Wilder, de 30 años, frente a la vivienda de ella durante la madrugada del domingo.

La pareja acababa de regresar de una cita cuando, alrededor de las 12:30 a.m., Hugh Milner, de 38 años, apareció frente al vehículo y comenzó a gritarles, según la policía.

Milner era expareja de Shavon Wilder, de 39 años, hermana mayor de Loren, de acuerdo con los documentos judiciales.

El hombre habría confundido a las dos hermanas

Según la denuncia penal, Milner sacó un arma y la apuntó hacia el automóvil.

Moore bajó la ventana y le gritó: “Oye, ella no es Shavon”, de acuerdo con la declaración jurada de causa probable.

Cuando Moore comenzó a conducir para alejarse del lugar, Milner presuntamente abrió fuego contra el vehículo.

Los disparos dañaron el automóvil y alcanzaron a Moore, señaló la policía.

A pesar de estar herido, Moore condujo hasta una estación de bomberos cercana junto con Wilder y desde allí llamó a la policía, según los documentos judiciales.

Wilder dijo a los investigadores que temía que Milner hubiera llegado al lugar con la intención de matar a su hermana.

También explicó que el hecho de que Milner la hubiera confundido con Shavon la hizo temer por su propia vida cuando comenzó a disparar contra el vehículo.

Moore murió horas después del tiroteo

Moore fue trasladado a un hospital de la zona, donde murió más tarde esa misma mañana a consecuencia de las heridas.

El jefe de la Policía de West Palm Beach, Tony Araujo, destacó el comportamiento de Moore durante el ataque.

“Akeem debe ser recordado como un héroe incluso después de haber recibido un disparo. Actuó de manera desinteresada y valiente”, declaró Araujo durante una conferencia de prensa.

Milner fue detenido y enfrenta cargos por asesinato en primer grado e intento de asesinato.

Hasta el momento no se había informado quién representa legalmente al acusado.

La familia recuerda al ministro como alguien que ayudaba a otros

La familia de Moore lo describió como una persona solidaria que dedicaba buena parte de su vida a ayudar a los demás.

Willie Webb, tío de la víctima, dijo a WPBF que Moore había participado desde niño en actividades para acercar personas a la iglesia.

“Íbamos por las calles para llevar personas a la iglesia y cosas de esa naturaleza. Así que él ha estado haciendo esto desde que era niño”, señaló Webb.

La investigación policial continúa para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar todos los hechos que precedieron al ataque.

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