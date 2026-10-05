Acusan a conductor de Oregón de huir tras atropellar y matar a una niña de 13 años

Un hombre de Oregon fue arrestado después de que presuntamente atropellara y causara la muerte de una niña de 13 años que circulaba en un scooter eléctrico y luego abandonara el lugar del accidente.

Cody Churchwell, de 31 años, fue detenido el jueves, un día después del incidente ocurrido alrededor de las 7:20 de la noche en Canby, Oregon.

La víctima, Quinn Broyles, fue trasladada en helicóptero al Randall Children’s Hospital después del atropello, pero murió posteriormente a causa de sus heridas, informó la policía.

Churchwell fue acusado de homicidio involuntario en segundo grado, incumplimiento de las obligaciones de un conductor, conducción imprudente y poner imprudentemente en peligro a otras personas.

El hombre se declaró no culpable durante una audiencia judicial el jueves.

El conductor habría dicho que creyó haber golpeado un bache

De acuerdo con los fiscales, Churchwell huyó después del accidente en una camioneta que la policía identificó como perteneciente a una empresa local de plomería.

El vehículo fue localizado horas después en la vivienda del acusado.

Durante la audiencia, un fiscal afirmó que la camioneta presentaba daños importantes y tenía una fuga en el radiador.

Las autoridades también señalaron que Churchwell había estado bebiendo.

Según el fiscal, inicialmente habría negado haber consumido alcohol antes del incidente y dijo que había bebido después de llegar a su casa.

El hombre habría explicado a la policía que sintió un golpe mientras conducía, pero que no pensó que hubiera golpeado algo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente y la razón por la que el conductor no se detuvo después de la colisión.

El capitán James Murphy, del Departamento de Policía de Canby, lamentó la muerte de la menor.

“Siempre es difícil cuando se trata de una persona joven e inocente”, afirmó.

Churchwell deberá comparecer nuevamente ante un tribunal el jueves.

Familia recuerda a Quinn como una joven líder

Mientras avanza la investigación, la familia de Quinn Broyles la recordó como una joven que tuvo un impacto importante en las personas que la rodeaban.

En un comunicado difundido por el Departamento de Policía de Canby, sus familiares describieron a la niña como alguien que “tocó tantos corazones” en poco tiempo.

“Quinn nos fue arrebatada demasiado pronto”, expresó la familia.

Sus familiares señalaron que la joven no solo era hija, hermana, amiga, compañera de equipo, capitana y bailarina, sino también una líder que inspiraba a otros jóvenes de su comunidad.

Quinn disfrutaba acampar, viajar, bailar y jugar baloncesto. Su familia destacó especialmente las relaciones que construyó con las personas que conoció.

También la describieron como una joven decidida, de carácter fuerte y con una personalidad que no temía mostrar.

“Era una hermosa combinación de ambos padres”, señaló la familia, que destacó que Quinn había heredado de su madre su pasión y sentido del humor, y de su padre su carácter sereno y su capacidad para unir a las personas.

Sus familiares agregaron que detrás de su espíritu competitivo había una personalidad marcada por la lealtad, el amor y la dedicación a quienes consideraba importantes.

Equipos deportivos lamentan la muerte de la adolescente

La muerte de Quinn también generó muestras de pesar entre las organizaciones deportivas de Canby.

Bridge City Soccer Academy describió a la joven como divertida, atlética, amable, extrovertida, segura de sí misma y como una presencia luminosa dentro de la comunidad.

Canby Junior Basketball señaló que Quinn había llevado alegría, energía y cariño a su comunidad deportiva.

La organización recordó que la joven amaba el baloncesto, a sus compañeras de equipo y a su familia, y que durante años ejerció un papel de liderazgo dentro del equipo.

“Tenía tanta vida por delante y nuestros corazones duelen por todo lo que debería haber vivido”, expresó la organización.

La familia también abrió una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus padres, Sarah y Ryan, y a su hermano Tyler.

La campaña describe a Quinn como una joven con un futuro brillante y señala que su muerte repentina dejó devastados a su familia, compañeros de equipo, amigos y personas que la conocían.

Empresa propietaria de la camioneta coopera con la investigación

Pacific Plumbing and Drain Services, la empresa propietaria de la camioneta que conducía Churchwell, expresó sus condolencias a la familia de Quinn.

La compañía informó que tuvo conocimiento del accidente la mañana siguiente y de la posibilidad de que uno de sus vehículos estuviera involucrado.

La empresa aseguró que contactó inmediatamente a la Policía de Canby y que está colaborando plenamente con la investigación.

Churchwell permanece bajo proceso judicial mientras las autoridades continúan reuniendo información sobre el accidente que terminó con la vida de Quinn.

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