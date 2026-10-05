Estados Unidos retira todos sus bombarderos de base aérea en Reino Unido

Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenía desplegados en la base aérea de RAF Fairford, Reino Unido, tras el incidente de seguridad de esta semana que activó una investigación sobre una posible implicación iraní en el hecho, confirmó este domingo (04.10.2026) un funcionario del departamento de Defensa.

“Si bien la seguridad operativa nos impedía confirmar el movimiento de nuestros activos y fuerzas en tiempo real, ahora podemos informar que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en la base de la RAF en Fairford han regresado a sus bases de origen en los Estados Unidos“, detalló la fuente sin especificar las razones de la retirada.

Los bombarderos regresaron a sus bases de origen en Estados Unidos; sitios web de seguimiento aéreo mostraron a bombarderos B-1 despegando de la base el domingo.

Según la fuente de Defensa, “el personal que opera la flota de bombarderos de Estados Unidos -incluidos los B-1, B-2 y B-52- permanece listo para ejecutar capacidades de ataque global de precisión (incluso mediante operaciones con despegue y aterrizaje en el territorio continental de EE.UU.) en cualquier lugar y momento”.

En la víspera, las autoridades británicas confirmaron la detención, el pasado 1 de octubre, de un ciudadano británico-iraní relacionado con un presunto complot terrorista contra la base militar aérea de Fairford.

El pasado 27 de septiembre, cinco sospechosos -todos ellos jóvenes británicos de entre 22 y 25 años y vecinos de Londres- fueron detenidos en las cercanías de la base bajo sospecha de delitos de terrorismo y posteriormente liberados bajo fianza.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró que existían”sólidos indicios” de la participación iraní en el presunto complot cerca a la base militar en mención, que es utilizada conjuntamente por Estados Unidos.

RAF Fairford ha sido utilizada en los últimos meses por bombarderos estadounidenses, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a utilizar bases británicas para ataques “defensivos” contra Teherán durante el conflicto en Oriente Medio.

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