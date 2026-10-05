Estudiante de 15 años es acusado de terrorismo doméstico tras mezclar químicos en una escuela de Oregón

Un estudiante de 15 años de una escuela secundaria de Oregón enfrenta cargos de terrorismo doméstico y asesinato en grado de tentativa después de que presuntamente mezclara sustancias químicas que llevó desde su casa en la cafetería del plantel, provocando una emergencia que obligó a atender a decenas de estudiantes y trabajadores.

El adolescente, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, fue acusado el viernes de 19 delitos relacionados con el incidente ocurrido el 8 de septiembre en Benson Polytechnic High School, en Portland.

Entre los cargos figuran 10 acusaciones de intento de asesinato agravado, así como cargos por intento de asesinato en primer y segundo grado, terrorismo doméstico en primer y segundo grado y fabricación ilegal de un artefacto destructivo, entre otros.

El joven también resultó afectado por la mezcla que presuntamente preparó. Después de inhalar los gases producidos por las sustancias, sufrió una emergencia médica y fue trasladado a un hospital en estado crítico.

Actualmente permanece internado en un centro de salud mental, donde recibe el tratamiento que sus médicos consideran necesario y apropiado, informó su abogado, Noah Horst, a The New York Times.

El adolescente compareció ante un tribunal el viernes. Sus abogados negaron las acusaciones formuladas en su contra.

Más de 100 personas fueron examinadas después del incidente

La emergencia ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del 8 de septiembre. Una enfermera de la escuela acudió para auxiliar al estudiante y realizó maniobras de emergencia, incluida reanimación cardiopulmonar, después de que inhalara los gases.

Más de 100 estudiantes y empleados fueron examinados posteriormente. Siete personas, incluido el adolescente acusado, recibieron atención médica, de acuerdo con el Assistant Chief Franz Schoening, de la Policía de Portland.

Las autoridades señalaron que la mezcla representó un riesgo para una parte importante de la comunidad escolar.

“Muchos estudiantes y miembros del personal estuvieron en riesgo real”, afirmó Schoening.

Mike Benner, gerente de información pública de la Oficina de Policía de Portland, señaló que los cargos reflejan la gravedad de la conducta que los investigadores han identificado y el peligro potencial que representó para la escuela.

Inicialmente se creyó que las sustancias podían haber producido sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado oficialmente qué contenía la mezcla.

El líquido y los materiales relacionados están siendo analizados en un laboratorio del FBI, explicó el sargento Jim DeFrain, de la Policía de Portland.

¿Por qué enfrenta un cargo de terrorismo doméstico?

El fiscal de distrito del condado de Multnomah, Nathan Vasquez, busca trasladar el caso del sistema de justicia juvenil a un tribunal para adultos, según The New York Times.

Vasquez también explicó el fundamento del cargo de terrorismo doméstico presentado contra el menor.

De acuerdo con la legislación de Oregon, la liberación de sustancias tóxicas que provoquen un “contacto generalizado” puede ser considerada terrorismo doméstico.

El fiscal señaló que los estudiantes presenciaron una situación aterradora en un lugar en el que deberían sentirse seguros.

Las autoridades sostienen que la investigación encontró elementos suficientes para presentar los cargos y determinar que existió un riesgo para otras personas dentro de la escuela.

Estudiantes describieron un fuerte olor químico

Alumnos que se encontraban en Benson Polytechnic High School durante el incidente describieron haber percibido un olor extraño antes de que la situación escalara.

Logan Arroyo, estudiante del plantel, contó a KATU 2 que caminaba por una zona cercana a los espacios comunes y la cafetería cuando percibió un olor que comparó con el metano y el azufre.

Otro estudiante, identificado como Peter, explicó que cuando comenzaron a sonar las alarmas, algunos alumnos pidieron a sus compañeros utilizar sus teléfonos para comunicarse con sus padres.

En un primer momento, varios estudiantes pensaron que se trataba de un cierre temporal de seguridad y que pronto regresarían a sus actividades habituales.

Sin embargo, aproximadamente 15 minutos después se ordenó la evacuación del plantel.

Los estudiantes fueron trasladados a Buckman Field Park y posteriormente se les recomendó regresar a sus hogares con sus familias por el resto del día.

Equipos especializados neutralizaron las sustancias

Equipos especializados en materiales peligrosos acudieron a la escuela para controlar la situación.

Los bomberos de Portland informaron que el líquido que permanecía en el piso de la cafetería fue neutralizado para evitar nuevos riesgos para la salud y reducir la posibilidad de que continuara liberando gases.

Las autoridades continúan analizando las sustancias utilizadas para determinar exactamente qué ocurrió y cuál fue su composición.

La Policía de Portland también indicó que el adolescente había mostrado un comportamiento que había generado preocupación antes del incidente.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo obtuvo y transportó las sustancias, qué pretendía hacer con ellas y qué circunstancias precedieron al episodio del 8 de septiembre.

Mientras tanto, el estudiante permanece bajo atención en un centro de salud mental y el proceso judicial continúa.

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