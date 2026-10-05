Imponen cuarentena en varios hospitales de Siberia por sospecha de peste pulmonar, mientras que Rusia descarta el caso

Las autoridades rusas intentaron este lunes calmar la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está “bajo control”.

La muerte de Daria Ch., técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en la ciudad de Shelejov, había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.

Sin embargo, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una “neumonía de etiología indeterminada”, afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.

En un principio se informó que varios hospitales de la región siberiana de Irkutsk habían sido puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonar, según el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal).

“En este momento la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas”, indicó ese medio.

Liudi Baikala indicó que en al menos cuatro instituciones médicas, incluyendo un hospital pediátrico, se impusieron cuarentenas de hasta tres semanas, en medio de rumores de posibles contagios de peste pulmonar por parte del personal médico local.

Servicio de Sanidad de la región no reconoce el hecho ni diagnostica “peste pulmonar”

Una fuente de los servicios de Sanidad regionales comentó a Liudi Baikala que las autoridades no han reconocido el hecho y en ningún documento oficial figura el diagnóstico de “peste pulmonar”.

El pasado viernes, el gobernador local, Ígor Kobzev, celebró una reunión de emergencia debido “a la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa”, sin puntualizar cuál.

Indicó que las autoridades llevan a cabo todo un conjunto de acciones sanitarias y han preparado un plan de contingencias.

“Todas las personas que contactaron (con la paciente) están bajo observación médica. A día de hoy ninguno tiene síntomas de contagio y todos los análisis son negativos”, aseveró.

Según el portal independiente Meduza, la semana pasada murió la joven Daria Ch., de 18 años, empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente Ruso, en un hospital de Shelejov, ciudad satélite de la capital regional.

Servicio de protección al consumidor habla de “neumonía de etiología no establecida”

Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección a los consumidores, que no mencionó en momento alguno un posible contagio de peste, aseveró que el diagnóstico fue una “neumonía de etiología no establecida”.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Según Rospotrebnadzor, en el citado instituto no se reportaron emergencias vinculadas a patógenos.

Bruselas sigue “de cerca” la situación tras un posible brote de peste en Rusia

La Comisión Europea (CE) está siguiendo “muy de cerca” la situación y en contacto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades tras conocer las informaciones sobre el posible brote de peste pulmonar en Siberia (Rusia), según informó este lunes esa institución.

“La salud pública es una prioridad para la Comisión Europea por lo que nunca subestimamos los riesgos que surgen en este ámbito“, dijo la portavoz de Sanidad, Eva Hrncirova, preguntada durante la rueda de prensa diaria de la CE.

Sobre posibles contactos al respecto entre la Unión Europea y Rusia -cuyas relaciones bilaterales están mermadas desde la invasión de Ucrania-, la portavoz comunitaria indicó que la Comisión Europea tiene canales para recibir información, como la Organización Mundial de la Salud, y subrayó que “es esencial contar con informes a tiempo y transparentes, así como con acceso a datos epidemiológicos y de laboratorio fiables”.

“Es importante para la cooperación transfronteriza y para abordar las implicaciones transfronterizas, así como para mantener la confianza pública y una buena situación de salud pública”, dijo.

La peste, recordó, es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que puede tratarse con antibióticos y que, si bien ha estado ausente en Europa durante más de cincuenta años, sí se da de manera esporádica en todos los continentes, excepto en Oceanía.

En este sentido, destacó que la Unión Europea cuenta ahora con mejores mecanismos de preparación y prevención sanitaria que antes de la pandemia de COVID-19, como las reservas de medicamentos, reglas para que las compañías farmacéuticas se preparen para tales situaciones y equipos específicos dentro de la propia Comisión Europea.

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