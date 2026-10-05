Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas tras el fracaso en el Congreso de sus decretos para enfrentar la crisis de la vivienda en España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia desde La Moncloa, el palacio de gobierno, que ordenó adelantar las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

“Sé que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto”, indicó el mandatario.

“Es verdad que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, los servicios públicos y del acceso a la vivienda”.

“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras”.

Sánchez aseguró que su país se “ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la Unión Europea” y que, aunque los niveles de desigualdad y pobreza siguen siendo altos, “han caído al mínimo”.

Indicó que su gobierno se ha esforzado “por construir un mundo mejor”.

“Todo esto ha hecho a nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad”.

El fin de semana, miles de personas salieron a las calles en toda España para exigir una mayor protección para los inquilinos después de que el gobierno no lograra aprobar el viernes en el Parlamento una legislación de emergencia para atajar la crisis de vivienda que atraviesa el país.

Las medidas presentadas el viernes por el gobierno de coalición de izquierdas de Sánchez se produjeron tras la indignación pública por el desalojo de la vivienda de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, después de que no pudiera afrontar un fuerte aumento del alquiler.

Aunque días después se llegó a un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble para que la jubilada pueda regresar a su casa, el caso desencadenó protestas en toda España, en las que los manifestantes exigen alquileres más bajos, el fin de los desalojos y la prohibición de que los fondos de inversión -o “fondos buitre”, como algunos los llaman en el país- compren propiedades.

La derrota sufrida por Sánchez el viernes en el Congreso ha sido considerada como el desencadenante para que convoque a elecciones generales anticipadas.

Reacciones

Tras el anuncio de Sánchez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró el adelanto de las elecciones.

“Por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles”, indicó.

“Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa”.

Santiago Abascal, líder del partido Vox, también expresó su beneplácito con la convocatoria a comicios anticipados.

Señaló, en el programa Espejo Público de Antena 3, que se tratan de “unas elecciones que, a pesar de lo que digan las encuestas, van a ser muy inciertas”.

“Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo”.

Abascal puso como ejemplo los comicios de 2023, en los que Vox y el Partido Popular lideraban las encuestas, pero fue Sánchez quien formó un gobierno de coalición.

Mariscal/EPA: “Por fin decidirán los españoles”, dijo Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

Miembros del gabinete de Sánchez también se han pronunciado al anuncio.

“Vamos a volver a ganar. Esta vez con más fuerza”, escribió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una publicación de Bluesky.

“Para topar los alquileres. Para reducir la jornada. Para seguir subiendo el SMI. A por ello. Con alegría y esperanza”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló en la red social X que “el pueblo español estará a la altura y se impondrá al rencor de la internacional del odio”.

“Este 29 de noviembre salimos a defender el derecho a la vivienda frente a los especuladores y las libertades frente a los reaccionarios”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también en una publicación en X, se mostró optimista de cara a las elecciones de noviembre.

“Como un clásico es que Pedro remonte y deje a PPVox (des)compuestos y sin Gobierno”.

“Spoiler: el 29N el PSOE será 1.ª fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño”.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, dijo que “es el momento de decidir entre seguir avanzando o volver atrás. Catalunya no se resigna. Catalunya no se rinde”.

Y le expresó su apoyo al presidente del gobierno: “Cataluña estará con Pedro Sánchez. Ahora, más que nunca”.

En las calles

En las calles de Madrid, las personas consultadas por la agencia de noticias Reuters se mostraron favorables al anuncio de las elecciones anticipadas.

“Hacen falta las elecciones ya, seguro. Tenemos que echarlo ya, es mi opinión, lo está haciendo supermal todo”, dijo Manuela Feria.

“Se pudieron haber convocado un poco antes”, indicó Ramón Díaz.

“A los jóvenes poco futuro se les ha dado y me gustaría que por fin entrara un gobierno verdaderamente de izquierdas”.

Reuters: “Ha sido una gran victoria de la lucha en la calle”, indicó Florencio Díaz.

Para Florencio Díaz, la convocatoria a los comicios es un triunfo.

“Ha sido una gran victoria de la lucha en la calle. Hasta la semana pasada no imaginábamos que iba a ocurrir esto. El viernes pasado quedó demostrado que el Congreso no entiende los problemas de la ciudadanía, que estamos en una situación muy difícil con el encarecimiento de la vida y sobre todo el abuso que está ocurriendo con la vivienda”.

Mientras que otras personas, como Sandra, se mantienen a la expectativa sobre lo que depara el futuro.

“Me da un poco de miedo lo que pueda pasar, pero es verdad que con el gobierno que tenemos no avanzan las cosas”.

La legislación no aprobada

La legislación rechazada por el Congreso el viernes estaba dividida en dos decretos.

El primero, incluía la suspensión de los desalojos de los inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencían antes de 2028, aumentos de impuestos para los apartamentos turísticos y una restricción a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados “fondos buitre”.

El segundo decreto, por su parte, incluía la renovación automática de los contratos de alquiler, una importante demanda de muchos miembros de la izquierda y del Sindicato de Inquilinos.

Los diputados rechazaron el primer decreto por 178 votos contra 172 y votaron en contra del segundo por 184 votos contra 166.

Antes de la votación, el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox ya habían anunciado que lo harían en contra de ambas iniciativas, dejando al gobierno minoritario a merced del apoyo de los partidos nacionalistas más pequeños de Cataluña y el País Vasco.

Sin embargo, en vísperas de la sesión parlamentaria, el partido de centroderecha independentista Junts per Catalunya (JxCat) ya había manifestado su oposición, condenando la iniciativa al fracaso.

El caso de Maricarmen

La redacción de estos decretos se hizo la semana pasada en medio de un fuerte movimiento de protestas que desembocó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.

La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Abascal.

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images: Desde hace días, decenas de personas están acampando en la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda.

Las imágenes de Abascal siendo sacada por unos paramédicos en camilla de la vivienda -ubicada en el centro de Madrid y en la que había vivido de alquiler durante siete décadas- conmocionaron el país.

Pese a que podrá regresar a su hogar tras alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble, el impacto que ha causado su caso no cesa.

Además de provocar una ola de protestas, ha vuelto a situar en el centro del debate público uno de los problemas que, según las encuestas, más preocupa a los españoles desde hace años: una vivienda asequible.

Según un informe publicado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), en 2024, una de cada cuatro familias españolas afirmaba tener problemas para acceder o convervar su vivienda.

Son múltiples los factores que influyen en el problema de la vivienda en España, mientras los precios no paran de aumentar.

Aunque se reportan miles de viviendas vacías en todo el país, la mayoría no se encuentran en los centros urbanos, donde más son requeridas.

Una estimación apunta a que faltan alrededor de 750.00 viviendas.

A eso se suma que los niveles de construcción de nuevas viviendas son bajos. Eso responde, entre varios motivos, a la escasez de suelo en las grandes capitales, así como también al aumento de los costes de los materiales y a la falta de mano de obra.

*Con información de Alicia Hernández, Ella Kipling y Juan Francisco Alonso