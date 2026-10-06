Contra la comida ‘chatarra’: latinos del sur de Los Ángeles cambian hábitos alimenticios

Durante mucho tiempo, las familias del sur-centro de Los Ángeles han tenido dificultades para encontrar alimentos saludables debido a que la desinversión sistemática ha creado graves “desiertos alimentarios” dominados por establecimientos de comida rápida y licorerías en lugar de supermercados completos. Sin embargo, el Mercado de Agricultores de Central Avenue (Central Avenue Farmers’ Market) ha estado en funcionamiento desde 2003.

“Sí hay dónde comprar comida saludable”, afirmó Jacqueline Mondragón, una ama de casa y madre de dos hijos que acude regularmente a una clase de nutrición. “El asunto es que uno tiene que buscar ese lugar”.

En la región sur de la ciudad viven entre 812,000 y 820,000 personas. Particularmente, en el histórico barrio del sur-centro, donde se ubica este mercado al aire libre, hay entre 47,000 y 53,000 residentes, según el Luskin Center for Innovation de UCLA.

En dicha zona es posible encontrar un restaurante de comida rápida en cada intersección importante. Además, las tiendas de licores suelen estar a una distancia de entre 2 y 3 minutos en coche entre sí, según un reporte de Dickinson College. De hecho, contabiliza más de 5,100 establecimientos de comida rápida a lo largo de los principales corredores comerciales del sur de Los Ángeles -incluyendo Central Avenue- en comparación con zonas más acomodadas de Los Ángeles.

“Resulta muy preocupante que estos restaurantes y tiendas se ubiquen mayoritariamente en barrios de bajos ingresos, una situación que difiere drásticamente de la de los vecindarios más acomodados”, dice el informe.

Analiza, además, que los problemas de salud que afronta esa comunidad de bajos ingresos, incluyen tasas mucho más elevadas de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y depresión en comparación con comunidades de mayores ingresos.

En el Central Avenue Farmer’s Market, del sur-centro de Los Ángeles, se fomenta consumir productos frescos y alejarse de la comida “chatarra”. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Comida sana todos los jueves

En el grupo de estudio sobre nutrición, además de Jacqueline Mondragón, estuvieron Perla Méndez y su madre, Consuelo Sánchez, de 91 años, ambas originarias de Puebla, México.

“Yo vengo a clases desde hace 10 años y lo más bonito que he aprendido es cocinar de forma saludable”, dijo Perla. “Consumo muchas verduras; he reemplazado la carne por soya y trato de comprar todo lo que venden fresco en el mercado”.

La señora Perla comentó a La Opinión que muchas madres latinas no acuden a educarse por desidia, “ya que prefieren estar viendo telenovelas”.

Después de la clase impartida por Yvy Solano, educadora en nutrición, los estudiantes degustaron un platillo de ceviche de coliflor.

“Ya me enseñaron también a hacer un arroz de coliflor. Lo probé y está muy bueno”, agregó. “A mi esposo y a mis hijos también les gustan los quelites al vapor…a ellos los acostumbré desde chiquitos a comer sano, aunque a veces en la escuela les dan pizza y hamburguesas”.

El Mercado de Agricultores de Central Avenue abre todos los jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. sin importar el clima; se encuentra en el patio del Centro de Servicios para Residentes de Central Avenue (Central Avenue Constituent Services Center), en el Distrito 9 del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Entre la Avenida Central y la Calle 43, 13 granjeros provenientes de los condados de Ventura, Riverside y del Valle Central de California participan con sus productos naturales: frutas del dragón, fresas, frambuesas, granadas, sandías, maracuyá y vegetales como apio, cebollas, cilantro, chiles, jitomates y todo tipo de especias para la comida. También se instalan cuatro puestos de comida.

“Nuestra familia tiene un rancho en el condado de Santa Bárbara y desde allá venimos para ofrecer nuestros productos a nuestra gente de Los Ángeles”, comentó Víctor Hernández, de Hernández Brothers Farms.

Además de unirse al Central Avenue Farmers’ Market, la familia Hernández, originaria de Santa Lucía Monteverde, Oaxaca, también participa en los mercados al aire libre en Little Tokio y Watts con su selección fresca de zarzamoras, arándanos, fresas, apio, brócoli, coliflor y camote, entre diversos productos.

Víctor Hernández, de Hernández Brothers Farms, es uno de los agricultores que vende sus productos frescos en los mercados al aire libre.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Expansión de Food Access LA

Gracias a la organización Food Access LA, dedicada a hacer que alimentos frescos, locales y asequibles sean accesibles para todos los miembros de la comunidad, los mercados de agricultores se han expandido en Los Ángeles: Hollywood, Little Tokio, Echo Park, Watts-Willowbrook, Compton College, Crenshaw, LA River, Atwater Village, Huntington Park, Monterey Park y el Este de Los Ángeles, entre otras regiones del condado.

Las familias pueden utilizar su tarjeta EBT de CalFresh y los cheques del programa WIC FMNP. Asimismo, ofrecen el programa “Market Match”, que duplica el valor de los beneficios de CalFresh hasta un máximo de $20 por día.

“Si una persona gasta $20, se le ofrecen $20 adicionales en frutas y verduras gratis”, explicó Alejandro Corona, administrador de Central Avenue Farmer’s Market.

Corona afirmó que durante los últimos tres meses la comunidad ha estado regresando con más confianza al mercado al aire libre tras las redadas masivas de inmigración que afectaron al sur-centro de Los Ángeles desde junio de 2025 hasta el mismo mes de 2026.

“Eso (las redadas) nos afectó mucho, especialmente en este mercado, porque se paraban [los agentes del ICE] en el frente; la gente dejó de venir y, por algún tiempo las ventas al público se hicieron adentro [del Central Avenue Constituent Services Center]”.

Personal de la oficina del concejal Curren Price (Distrito 9) ayudaba a alertar a la comunidad, y, de ser necesario, los corrían del lugar.

Ivy Lozano, educadora en alimentación, comparte sus conocimientos con los clientes del Central Avenue Farmers’ Market en el sur-centro de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El programa ‘Good Cooking’

Ivy Solano, educadora en nutrición de Food Access LA, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles —anteriormente conocida como Sustainable Economic Enterprises of Los Angeles (SEE-LA)—, explicó que a través del programa “Good Cooking” (cocinar bien) se ofrecen clases, recetas y orientación para promover cambios alimentarios.

“La comunidad de Central Avenue responde de forma positiva, las familias participan activamente y comparten experiencias durante las clases…siempre están listas para probar recetas nuevas”, dijo Solano. “Los participantes avanzan a distintos ritmos: algunos han realizado cambios drásticos y otros, cambios pequeños; quienes llevan más tiempo muestran un progreso estimado del 70% al 80%”.

La educadora en nutrición consideró que la existencia de Central Avenue Farmers’ Market rompe con el mito de que en el sur-centro de Los Ángeles no hay opciones para conseguir alimentos saludables o de que la comunidad latina no sabe comer sano.

“La región del sur de Los Ángeles es muy grande y puede variar, pero aquí, en el sur-centro las personas están entusiasmadas o comprometidas con hacer cambios para romper con esos hábitos [de consumo de comida chatarra]”, dijo.

“Es verdad que a veces hemos crecido comiendo mucho arroz, muchas tortillas y cosas así”. agregó. “Entonces ahora ellos quieren cambios. Yo siempre les he dicho que es mejor hacer cambios pequeños que no hacerlos”.

Solano indicó que la meta de Food Access LA en el sur-centro es que los adultos hagan cambios en su nutrición y para toda la familia.

“Me gustaría ver en estas comunidades que tengan más acceso a frutas y verduras frescas”, dijo. “En esta comunidad latina en el sur-centro tenemos muchas tiendas pequeñas, como licorerías y tiendas de conveniencia, donde venden mucha comida chatarra y es lo primero que ven. Me gustaría que no hubiera tantas opciones de comida chatarra”.