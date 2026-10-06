Joven de Michigan muere atropellado cuando intentaba ayudar tras un accidente

Hezam Hussein, de 19 años, murió atropellado en una autopista de Michigan cuando se detuvo para ayudar a las personas involucradas en un accidente automovilístico.

El joven circulaba por los carriles en dirección sur de Lodge Freeway cuando observó un choque previo entre dos vehículos que había bloqueado dos carriles cerca de Nine Mile Road.

A motorist who stopped to help after a crash was struck and killed late Saturday night on southbound Lodge Freeway near 9 Mile Road in Southfield. pic.twitter.com/Lub64L60Dh — Metro Detroit News (@metrodetroitn) October 4, 2026

Intentaba ayudar a las víctimas del primer accidente

Hussein decidió detenerse para ayudar a las personas involucradas en el accidente.

Sin embargo, después de bajar de su vehículo y cruzar la autopista para acercarse al lugar del choque, otro automóvil se desvió aparentemente para evitar la colisión y terminó golpeándolo, informó la Policía Estatal de Michigan.

El Departamento de Bomberos de Southfield envió inmediatamente a sus equipos de servicios médicos de emergencia para atender a Hussein.

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras medidas para intentar salvarle la vida.

La Policía Estatal de Michigan llegó al lugar alrededor de las 11:39 p. m.

El conductor del vehículo que atropelló a Hussein permaneció en la escena y colaboró con las autoridades durante la investigación.

Los primeros hallazgos indican que el alcohol o las drogas no fueron factores en el accidente.

La autopista permaneció cerrada mientras los investigadores trabajaban en la escena y fue reabierta alrededor de las 4:30 a. m. del domingo 4 de octubre.

La Policía Estatal de Michigan indicó que la investigación continúa y declinó proporcionar información adicional.

Una comunidad lamenta la muerte del joven

Hussein pertenecía a la comunidad musulmana de Dearborn, Michigan, donde se celebrará su funeral en la American Moslem Society Masjid.

Tras conocerse su muerte, usuarios de Facebook expresaron sus condolencias a familiares y amigos y destacaron que el joven perdió la vida mientras intentaba ayudar a otras personas.

“Dios bendiga su alma. Era una persona increíble”, escribió uno de los usuarios, quien afirmó haberle enseñado en Stout y lo describió como alguien tranquilo, educado, respetuoso y servicial.

Otros usuarios también lamentaron su muerte y destacaron el gesto que tuvo al detenerse para ayudar después del primer accidente.

“Es una pena. Pero es un buen ejemplo y da esperanza saber que todavía hay personas dispuestas a ayudar a los demás, incluso cuando eso las pone en peligro”, escribió otro usuario.

Hussein tenía 19 años cuando murió en la autopista. Las autoridades continúan investigandoas circunstancias del atropello.

Sigue leyendo: