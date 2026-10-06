Los actores Robert de Niro y Mark Ruffalo arremeten en contra de Donald Trump y sus políticas

Robert de Niro y Mark Ruffalo,reconocidos ídolos de Hollywood, estallaron en contra del presidente Donald Trump e hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en las elecciones intermedias, ejerzan su voto en repudio a las políticas impulsadas desde la Casa Blanca.

Durante un mitin efectuado en Nueva York, al cual denominaron “Hand off our vote” (No toquen nuestro voto), junto a otros artistas y activistas, de Niro arremetió en contra del mandatario conservador mediante un discurso subido de tono.

“Cuando el cobarde y trozo de mier%& de Donald Trump trate de quitarnos nuestra voz y nuestro poder, ¿qué le decimos? ¡Quita tus malditas manos de nuestro voto!”, expresó.

Acto seguido, exhortó a los estadounidenses inconformes por el rumbo que ha tomado la nación desde el retorno de Trump a la presidencia a salir a votar en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre para que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

“Dar poder a la gente no es solo un eslogan, es un principio fundacional de nuestra nación, garantizada por la Constitución. Nosotros, el pueblo, ejercitamos nuestro poder mediante el voto”, indicó.

? JUST NOW: Robert De Niro is going BERSERK in an unhinged rant



"When that coward, that f*cking piece of sh*t Donald Trump tries to take our voice and power away?! What do we tell him? Your f*cking hands off our vote!"



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He doesn't have an intelligent thought in his hollow? pic.twitter.com/Gacql8KIvQ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 4, 2026

De Niro, quien lleva años intercambiando insultos con el magnate neoyorquino al considerarlo incapaz de guiar por buen camino a la nación, advirtió sobre el riesgo que, bajo su perspectiva, implica continuar adelante con la política actual.

“La administración Trump conoce las leyes. No solo están locos y son estúpidos, son cada vez más impopulares, y lo saben. Son más estúpidos de lo que creen, pero saben que su estupidez está alejando a la gente”, expuso.

Siguiendo una línea similar de pensamiento, el también actor Mark Ruffalo también se refirió a la necesidad de marcarle un alto a Donald Trump.

“Debemos estar alerta ante lo inesperado. Si bien no soy un experto, he estado hablando con algunos de ellos. Y algo que he escuchado repetidamente es que existe una vulnerabilidad en los votos cuando se transfieren desde los centros de votación a las sedes del condado y luego a los estados.

Tenemos que sacar a este tonto, imbécil, cansado y patético del cargo. ¡Tenemos que convertirlo en un presidente sin poder! Tenemos que detener sus políticas ahora. Dos años más así, ¿y quién sabe qué estará haciendo? Está pidiendo que se vayan los demócratas del país. ¡Y lo dice en serio!”, enfatizó.

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