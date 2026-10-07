Ejecutivo de seguros mata a su esposa y a su hija antes de quitarse la vida en Nueva Jersey

Un ejecutivo de una compañía de seguros mató a su esposa y a su hija dentro de la vivienda familiar en Nueva Jersey antes de quitarse la vida, según las autoridades.

David Grodnick, de 61 años, Lora Grodnick, de 62, y su hija Sloane Grodnick, de 24, fueron encontrados con heridas de bala dentro de su casa en Montgomery Township.

La Fiscalía del condado de Somerset identificó el martes a las tres víctimas y determinó que las muertes de Lora y Sloane fueron homicidios, mientras que la de David fue considerada un suicidio.

La familia fue encontrada después de una verificación de bienestar

Las autoridades acudieron inicialmente a la vivienda el jueves pasado después de recibir una solicitud para verificar el bienestar de la familia.

La policía comenzó a investigar luego de no poder establecer contacto con sus integrantes. Al día siguiente, los agentes ingresaron a la propiedad.

De acuerdo con la Fiscalía del condado de Somerset, Lora y Sloane fueron encontradas en habitaciones separadas de la vivienda.

David fue localizado con una herida de bala que, según las autoridades, él mismo se habría provocado.

La Fiscalía indicó que la causa de muerte del hombre fue una herida de bala en la cabeza y que la manera de muerte fue determinada como suicidio.

La investigación continúa, aunque las autoridades señalaron que las muertes de las dos mujeres fueron un hecho aislado y que no existe una amenaza para el público.

“No se dará a conocer más información en este momento”, indicó la oficina del fiscal.

David Grodnick trabajaba en una compañía de seguros

Según Montgomery News, Grodnick trabajaba como vicepresidente sénior de Land Services USA, una agencia de seguros.

El hombre estudió en la Universidad de Miami, donde obtuvo un título en administración de empresas. También tenía una licenciatura en inglés de McDaniel College.

La familia vivía en Montgomery Township después de haberse mudado desde Princeton.

Los Grodnick eran miembros del Bedens Brook Country Club, ubicado en Skillman, de acuerdo con el medio local.

Sloane Grodnick, de 24 años, había estudiado en The Hun School, un colegio privado de internado ubicado en Princeton.

Posteriormente se graduó del Savannah College of Art and Design.

Fotografías de la familia difundidas en el reporte muestran a Lora y Sloane junto al cantante británico Rod Stewart.

Las autoridades no han informado públicamente sobre un posible motivo del doble homicidio seguido del suicidio.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación mientras continúa recopilando información sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas en Estados Unidos, puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis, disponible las 24 horas. También existe un servicio de chat en línea.

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