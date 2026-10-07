Horóscopo de hoy para Acuario del 7 octubre de 2026

Si estás en pareja, prepárate porque se despertará la pasión. Será una ocasión ideal para fortalecer los lazos amorosos y, si estás soltero, para atraer a esa persona que admiras y que te hace crecer. Deja que ese ser especial ocupe su lugar como tu contrapunto y complemento.

Horóscopo de amor para Acuario El mundo allá afuera te esa esperando para ser descubierto. Tienes suficiente entusiasmo y empuje para soportar a dos personas. Puede que finalmente descubras tu propio lugar, la ciudad donde está tu hogar otra vez, o tal vez solo viajar. Lo que sea que decidas hacer, lo vas a encontrar el doble de divertido si lo hace con tu pareja o con un amigo.

Horóscopo de dinero para Acuario Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.