Horóscopo de hoy para Tauro del 7 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 7 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Dedícale unos momentos a la vida hogareña; quienes viven contigo te lo agradecerán infinitamente. Arregla tu cuarto como nunca y dale un toque especial a la casa, saca a pasear al perro y corta el pasto. Luego organiza una reunión familiar y lúcete como anfitrión.

Horóscopo de amor para Tauro

El involucrarse personalmente no siempre funciona como se había previsto. Las situaciones cambian constantemente y aun si tu vida romántica no es segura de alguna forma, permaneces relajado y sin problema. Abordas discusiones potencialmente acaloradas al preguntarle a tus compañeros su punto de vista y considera muy bien lo que te dicen antes de responderles.

Horóscopo de dinero para Tauro

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraTauro

Cuando tú y tu pareja hacen el amor, das placer generosamente y también lo recibes, de ahí tu actitud revela mucho sobre tu experiencia sexual. Recordar que tu pareja quiere su parte y mostrándole verdadera pasión y tu deseo veraz, ¡la complaces y te recompensa con su propia deliciosa manera sensual!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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