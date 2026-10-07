Horóscopo de hoy para Virgo del 7 octubre de 2026

Cerrarás ciclos del pasado, pero esas despedidas dejarán una sensación positiva. Dirás adiós con sinceridad y agradecerás lo bueno de las experiencias que te hicieron más sabio. Descubrirás que, al soltar, recibes a cambio una energía que te enriquece espiritualmente.

Horóscopo de amor para Virgo Tu vida romántica procede de manera placentera y agradable con la persona querida. Las personas disfrutan tu compañía, cuando están juntos tu eres complaciente, amistoso y comprensivo. Si estas soltero es el momento perfecto para reconectarte, llamar a un viejo amigo, considera invitarlos a compartir algo agradable.

Horóscopo de dinero para Virgo ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.