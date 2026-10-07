“Plaga Naranja”: una estatua dorada de Trump desnudo se exhibe en el Parlamento Europeo de Estrasburgo

Una estatua dorada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desnudo, se exhibió en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El artista danés Jens Galschiøt está exponiendo la estatua satírica, titulada “Plaga Naranja” y también conocida como “El Rey de la Injusticia”, en la sede del Parlamento en esta ciudad del este de Francia.

Una estatua dorada de 2.5 metros

La obra muestra al presidente sentado desnudo sobre los hombros de un hombre mucho más pequeño. En la mano sostiene un largo palo de golf. Incluyendo su pedestal, la estatua mide alrededor de 2.5 metros de altura y, según el artista, está recubierta de oro de 23 quilates.

Una tela de color naranja que la cubría fue retirada cuando se descubrió el martes. La estatua se encuentra en una de las intersecciones más transitadas del Parlamento, que conecta dos edificios. Está previsto que permanezca expuesta hasta el jueves.

Reacciones en el Parlamento Europeo

El artista fue invitado por el eurodiputado danés de izquierda Per Clausen. “Si alguien es tan susceptible que no puede tolerar que esta escultura se exhiba en el Parlamento Europeo, entonces no tiene lugar en el escenario mundial”, declaró Clausen.

Unas tarjetas de presentación colocadas junto a la escultura citan al “Rey de la Injusticia” diciendo: “Estoy sentado sobre la espalda de un hombre. Se está hundiendo bajo el peso. Haría cualquier cosa para ayudarlo. Excepto bajarme de su espalda”.

Galschiøt describe a Trump como uno de los mayores obstáculos para resolver el cambio climático.