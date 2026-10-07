Trump descarta por ahora un arma biológica tras misteriosa muerte en laboratorio por peste en Rusia

Donald Trump afirmó este miércoles que Washington no considera, por ahora, que la misteriosa muerte de una trabajadora de un instituto ruso especializado en peste esté relacionada con un arma biológica, aunque reconoció que Moscú ha proporcionado poca información sobre el incidente que activó medidas sanitarias en Siberia.

“No lo creemos. Lo sabremos muy pronto, pero no lo creemos”, respondió Trump en el Despacho Oval al ser preguntado directamente si el episodio podía estar relacionado con un arma biológica. El mandatario señaló que las autoridades rusas sostienen que la situación está controlada, aunque expresó cautela ante esas garantías.

“Si los escuchas, está bajo control. La gente ha dicho eso antes sobre otras cosas”, agregó Trump. Al ser cuestionado sobre las semejanzas con los primeros meses de la pandemia de covid-19, sostuvo: “China no decía mucho y Rusia tampoco está diciendo mucho, pero sí dicen que lo tienen muy controlado”.

El presidente también aseguró que las autoridades rusas están compartiendo “un poco” de información con funcionarios estadounidenses y añadió: “Esperamos que compartan mucha más información con nuestra gente”. Trump dijo además que tenía prevista una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El episodio comenzó tras la muerte, el 2 de octubre, de Darya Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia. De acuerdo con las autoridades rusas, la mujer fue hospitalizada con una neumonía grave cuyo origen todavía no ha sido determinado.

Los primeros reportes de medios apuntaron a una posible infección de peste neumónica tras una exposición accidental en el laboratorio. Sin embargo, hasta este miércoles no existe confirmación oficial de que Shipilova haya muerto de peste ni de que se haya producido un brote de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Rusia le comunicó que no se había registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk. Moscú confirmó, no obstante, que cerca de 200 contactos fueron puestos inicialmente en cuarentena.

Rospotrebnadzor, la agencia sanitaria rusa, aseguró este miércoles que alrededor del 90% de las personas aisladas ya habían sido liberadas y que casi 5,000 pruebas de laboratorio realizadas a los contactos no detectaron patógenos peligrosos. Tampoco se identificaron casos de peste entre quienes estuvieron en contacto con Shipilova.

La agencia afirmó además que la trabajadora estaba vacunada contra las infecciones peligrosas con las que laboraba. Sin embargo, las autoridades rusas todavía no han explicado qué provocó la neumonía que causó su muerte.

Seorang pekerja di laboratorium penelitian wabah pes di Siberia meninggal dunia pada 2 Oktober.



Otoritas Rusia mengatakan peneliti bernama Darya Shipilova itu meninggal akibat "pneumonia yang belum diketahui penyebabnya."



WHO meminta Rusia untuk memberi lebih banyak informasi. pic.twitter.com/ASkbWjjBc8 — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) October 7, 2026

OMS exige más información

La falta de una causa definida llevó a la OMS a solicitar información adicional a Moscú bajo el Reglamento Sanitario Internacional.

“Nos gustaría tener más información para entender qué pruebas de laboratorio se realizaron, qué patógenos fueron evaluados y, si esta persona no murió de peste, entonces cómo murió”, declaró Maria Van Kerkhove, directora del Departamento de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la OMS también pidió verificar reportes sobre un supuesto segundo empleado con neumonía de causa desconocida. Debido a que todavía no dispone de toda la información, el organismo señaló que no puede realizar una evaluación completa del riesgo sanitario.

Washington también incrementó la presión sobre Moscú. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que Estados Unidos sigue el caso “hora por hora” y pidió mayor transparencia.

“Alentamos a Rusia a ser transparente y compartir más información con el mundo para que todos podamos reaccionar de manera adecuada y apropiada”, declaró Rubio. “Hasta ahora, la información sigue siendo bastante limitada, pero esperamos que eso cambie en las próximas horas y días”.

Rusia niega riesgo de epidemia

El Kremlin sostiene que ha cumplido con los procedimientos internacionales y pidió evitar conclusiones basadas en versiones no confirmadas. Su portavoz, Dmitri Peskov, aseguró que “la gran mayoría” de la información publicada sobre el episodio es falsa y llamó a utilizar como referencia los datos proporcionados por Rospotrebnadzor.

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis. De acuerdo con la OMS, la variante neumónica puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias y puede ser mortal rápidamente si no recibe tratamiento. Sin embargo, los antibióticos son eficaces cuando la enfermedad se diagnostica y trata de manera temprana.

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