Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 8 al 14 de octubre

Jueves 08

Halloween en el Discovery Cube

En Enchanted Halloween, en el Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar), la ciencia se mezcla con el Día de las Brujas. Es un festival con un nuevo tema de magia “Abra-Cube-Dabra”, con miembros de la Young Magicians Society, que fusionan la física, la óptica y la ciencia de la ilusión. Todos los días hasta el 8 de noviembre. Boletos desde $20. Informes discoverycube.org.

Foto: Discovery Cube

Teatro en español en la BFA

La obra clásica Don Juan, el burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina, se presenta en la Fundación Bilingüe de las Artes (3540 N. Mission Rd., Los Angeles). Dirigida por Raúl Romero. En español con supertítulos en inglés. En días selectos hasta el 25 de octubre. Boletos desde $25. Informes bfatheatre.org.

Foto: BFA

Halloween en Castle Park

El Castle Park (3500 Polk St., Riverside,) presenta Castle Dark, su evento de terror más grande hasta la fecha. Con muchos monstruos, laberintos y juegos mecánicos. Termina el domingo 1 de noviembre. Boletos desde $30. Informes castlepark.com.

Foto: Castle Park Riverside

Viernes 09

Los Horóscopos de Durango en el Peacock

El grupo de música duranguense, Los Horóscopos de Durango, está recorriendo el país con La gira de oro: antes muertas que sencillas, y llegarán esta semana al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Viernes 9 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $88. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Cortesía

Rainao en el Pacific Electric

La cantante puertorriqueña Rainao está de gira con el disco de estudio, “Marcriá”, que interpretará en el club Pacific Electric (1729 Naud St., Los Angeles). El concierto es parte de la gira Marcriá, que recorre varias plazas del país. Viernes 9 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $37. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Viernes vaqueros en Santa Monica Place

Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) presenta Western Wednesday, una actividad semanal de baile en línea que se llevará a cabo en la Center Plaza con instructores profesionales que impartirán clases. Evento gratuito. Se realiza todos los viernes de octubre. Informes santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía

Sábado 10

Taller de alebrijes en el Academy

En honor al Mes de la Herencia Hispana, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará un taller familiar en el que se realizarán alebrijes. Los asistentes descubrirán el significado de estas criaturas y podrán crear una. Sábado 10 de octubre a las 12:30 y 2 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Elefante en el Peacock

La banda de rock mexicana, Elefante, está celebrando sus tres décadas de existencia con la gira 30 Aniversario. Actuará en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Sábado 10 de octubre a las 8 pm. Boletos $75. Informes axs.com.

Crédito: Cortesía

Martes 13

Aria Vega se presentará en el teatro Roxy (9009 W. Sunset Blvd., West Hollywood) como parte de su primer gira por Estados Unidos. La cantante barranquillera es intérprete del tema “Chévere”, que ocupó los primeros lugares de popularidad de la lista de Billboard. Martes 13 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $60. Informes axs.com.

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Miércoles 14

Santiago Cruz en el Bellwether

El cantautor colombiano Santiago Cruz traerá al teatro Bellwether (333 Boylston St., Los Angeles) su gira Sigo en pie, en la que promociona su nuevo álbum, “Fragmentos”. Miércoles 14 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $60. Informes ticketmaster.com.