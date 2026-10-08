Aseguran que la Copa América se está cocinando de nuevo en Estados Unidos para el 2028

La colosal montaña de billetes verdes que garantiza el territorio estadounidense es la verdadera razón por la que Concacaf y Conmebol ya negocian mudar la Copa América del año 2028 hacia la Unión Americana.

Los de pantalón largo quieren repetir el millonario negocio que significó la edición del 2024, un certamen sumamente lucrativo que en el plano deportivo detonó una auténtica crisis en la Selección Mexicana al costarle el puesto al técnico Jaime Lozano tras quedar eliminado en la primera ronda.

??? BREAKING: The USMNT are set to play in Copa America.



Per the Times the 2028 edition will be hosted in the United States.



It will feature an expanded 20-team format with CONMEBOL and CONCACAF nations. pic.twitter.com/W5l5znuRYN — Yanks Report (@yanks_reporter) October 8, 2026



Aquel amargo pasaje sobre las canchas norteamericanas obligó a los directivos del cuadro azteca a dar un volantazo de emergencia para rescindir el contrato del Jimmy Lozano, abriendo las puertas para la tercera etapa de Javier el Vasco Aguirre en el banquillo nacional con la misión de rescatar el barco tricolor rumbo al Mundial.

La polémica propuesta de regresar al norte lleva aproximadamente doce meses cocinándose en absoluto secreto en los escritorios, buscando que la derrama económica vuelva a sanar las finanzas de las federaciones participantes.



De acuerdo con las recientes filtraciones del prestigioso diario británico The Times, las cúpulas del futbol continental se encuentran afinando las firmas finales de un acuerdo que revolucionará el torneo al expandir el cupo a un total de veinte países participantes.

Esta sacudida al tablero no solo garantizará el pase automático para la escuadra mexicana y el conjunto de las barras y las estrellas, sino que incrementará de forma espectacular los contratos de patrocinio y los derechos de transmisión en las pantallas.

¡¡BOMBAZO PARA EL FÚTBOL SUDAMERICANO!!?



Gastón Edul informa que la COPA AMÉRICA 2028 se disputará en Estados Unidos y contará con selecciones de CONMEBOL y CONCACAF, tal como ocurrió en 2024. ???



Además, se ANALIZA ampliar el torneo de 16 a 20 SELECCIONES. ??



La? pic.twitter.com/FRCAxj661G — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 7, 2026



Los organizadores se encuentran trabajando a marchas forzadas en el diseño de un calendario milimétrico que no termine chocando con la magna justa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por lo que ambas confederaciones ya coordinan sedes alternativas en la costa este para evitar un desastroso empalme de horarios que ahuyenta a la afición.

El objetivo principal es blindar la logística de un evento masivo que promete ganancias históricas en las taquillas, borrando el recuerdo de los problemas de seguridad que mancharon la pasada final donde Argentina se coronó campeona.



Para el proceso que hoy comanda de forma oficial Rafael Márquez, esta renovada Copa América representará el escenario ideal para buscar una ansiada revancha deportiva ante su fiel afición en el norte, intentando demostrar que el nuevo proyecto azteca puede competir de tú a tú contra las potencias de Sudamérica.

¿20 EQUIPOS EN LA COPA AMÉRICA 2028? ????



???? Según un artículo publicado en el diario The Times, y a falta de la oficialización de Conmebol, ESTADOS UNIDOS suena con fuerza para nuevamente organizar el certamen más importante del continente a nivel selecciones (como en 2016? pic.twitter.com/hnfzXgj15X — Diario Olé (@DiarioOle) October 8, 2026

De concretarse el trato comercial en los próximos meses, el futbol del continente iniciará una nueva era donde el poderío del billete verde volverá a dictar el rumbo de la competencia desde las oficinas de los directivos.

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