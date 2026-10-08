“Cariño, por favor”: embajadora de EE.UU. habría pedido $100,000 a un donante para pagar su tarjeta

La posibilidad de convertir los contactos políticos en una moneda de cambio vuelve a colocar bajo la lupa a la administración de Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia y exprometida de Donald Trump Jr., enfrenta acusaciones por presuntamente solicitar $100,000 a un donante republicano para pagar una deuda personal de su tarjeta de crédito, mientras él buscaba ayuda para acercarse a funcionarios del gobierno.

The Wall Street Journal reportó haber revisado mensajes intercambiados entre Guilfoyle y Eric Deters, un empresario, exaspirante a un cargo legislativo y simpatizante de Trump. Según el periódico, la petición ocurrió en julio de 2025, pocos días antes de la audiencia de confirmación de la diplomática ante el Senado.

El caso genera cuestionamientos por el presunto vínculo entre el dinero solicitado para una obligación privada y la posibilidad de obtener acceso a integrantes de la administración estadounidense. Hasta ahora, las acusaciones no constituyen una determinación oficial de culpabilidad.

"Honey please I need you to get this done for me."



How Kimberly Guilfoyle pressed a MAGA ally to transfer $100,000 to her Amex account. ?: https://t.co/NUTDNzex5Q pic.twitter.com/G1OjMXRkQj — The Wall Street Journal (@WSJ) October 8, 2026

Los $100,000 que desataron la polémica

De acuerdo con los mensajes citados por el periódico, Guilfoyle pidió a Deters que transfiriera $100,000 para cubrir una factura de American Express. La forma en que supuestamente solicitó el pago también llamó la atención: habría buscado que la operación no dejara un registro público evidente.

“No aparecerá en ningún sitio si envías dinero a American Express”, habría escrito Guilfoyle, según el diario.

En otro mensaje, la entonces nominada a la embajada habría insistido: “Cariño, por favor, necesito que hagas esto por mí hoy”.

Según la investigación periodística, Deters buscaba que Guilfoyle lo ayudara a llamar la atención de funcionarios federales por asuntos fiscales y legales personales. El empresario había hablado de posibles pagos si ella conseguía ayudarlo a obtener esa atención.

Sin embargo, Deters finalmente no pagó la factura, de acuerdo con los reportes publicados. El señalamiento no implica que el dinero haya llegado a la cuenta de la diplomática ni que se haya concretado el supuesto intercambio.

Rubio evita responder y crecen las exigencias de investigación

La controversia alcanzó al secretario de Estado, Marco Rubio, quien evitó este jueves pronunciarse sobre la veracidad de las acusaciones durante su visita a Grecia.

“Ustedes andan por ahí pensando que porque una fuente les dijo algo y ustedes lo publicaron, es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta. Para mí no es la verdad absoluta. Así no hacemos las cosas”, declaró Rubio ante periodistas, según The Associated Press.

Aunque reconoció conocer el reportaje, el funcionario no aclaró si el Departamento de Estado abriría una investigación. En una comparecencia anterior, defendió el trabajo de la embajada y calificó a Guilfoyle como una representante ejemplar.

Los principales demócratas de los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado han pedido que se investigue su conducta.

Welcome to Athens, @SecRubio! ????

It is an honor to welcome Secretary of State Marco Rubio to Greece as he leads the U.S. delegation for the Sixth U.S.-Greece Strategic Dialogue. His visit underscores the strength of our alliance and our shared commitment to advancing @POTUS’s? pic.twitter.com/YSkipb5JMd — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) October 6, 2026

La polémica se suma a otros cuestionamientos publicados previamente sobre sus actividades diplomáticas en Grecia, incluidos presuntos conflictos de interés relacionados con una empresa de construcción y energía.

Guilfoyle, quien fue presentadora de Fox News y fiscal en California, ha negado haber cometido irregularidades. Su abogado también ha cuestionado la autenticidad de los mensajes reportados por el diario.

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