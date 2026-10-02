Kushner gana más de $340 millones mientras su firma invierte en empresas ligadas a Israel

Una investigación de CNN puso bajo la lupa los negocios de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, mientras el empresario participa en esfuerzos diplomáticos relacionados con Gaza y mantiene una importante inversión en una compañía financiera israelí vinculada, a su vez, con empresas que suministran equipos al ejército de Israel.

El reportaje encontró que Affinity Partners, la firma de inversión de Kushner, es el mayor accionista de Phoenix Financial, un grupo financiero con sede en Tel Aviv. La investigación revisó miles de documentos financieros y detectó que Phoenix tiene inversiones en al menos nueve compañías que proporcionan equipos o servicios relacionados con las operaciones militares israelíes.

Entre ellas está Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. El medio también identificó empresas relacionadas con la construcción de buques para la Armada israelí, componentes para tanques y sistemas utilizados en municiones. Las acciones de Phoenix en esas nueve compañías tenían un valor superior a $456 millones, según la investigación.

La millonaria operación de Affinity Partners

El vínculo financiero adquiere especial relevancia por el papel que Kushner ha desempeñado en los esfuerzos diplomáticos de la administración Trump en Medio Oriente.

Affinity Partners compró una participación en Phoenix en julio de 2024. En enero de 2025, pocos días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, la firma duplicó su participación y se convirtió en el principal accionista de la compañía.

En julio de este año, Affinity vendió aproximadamente una cuarta parte de su participación en Phoenix por más de $340 millones. El medio calculó que la operación representó un rendimiento superior a cinco veces el valor de la inversión inicial. A pesar de esa venta, Affinity continúa siendo el mayor accionista de Phoenix.

La investigación también encontró que Kushner había descrito anteriormente a Phoenix como una de las mejores inversiones de Affinity. Además, en una entrevista con Forbes dijo que mantenía un “diálogo muy activo” con la dirección de la compañía y que se reunía con sus responsables aproximadamente cada pocas semanas.

Kushner niega intervenir en las inversiones

El abogado de Kushner dijo al medio citado que su cliente no participa en las decisiones de inversión de Phoenix, no forma parte de su junta directiva y nunca ha ocupado un cargo de gestión dentro de la compañía.

También negó que exista una relación entre el trabajo diplomático de Kushner y las inversiones de Phoenix.

El abogado reconoció, sin embargo, que Kushner mantuvo conversaciones frecuentes con los directivos de Phoenix sobre la empresa, las tendencias generales del mercado y posibles oportunidades estratégicas. Según su versión, esos contactos disminuyeron considerablemente cuando Kushner comenzó a dedicar más tiempo a sus actividades diplomáticas.

Phoenix Financial también señaló que es una empresa regulada y que el valor para sus accionistas procede principalmente de su desempeño operativo.

El reportaje llega mientras Kushner participa en los esfuerzos relacionados con la paz en Gaza, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la separación entre sus actividades empresariales y su papel diplomático.

Cynthia Brown, asesora de ética de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, dijo a CNN que el problema no es que existan personas que se beneficien de las guerras o de determinadas políticas, sino que quienes obtienen esos beneficios no deberían estar tomando decisiones relacionadas con esas mismas políticas.

La Casa Blanca, por su parte, sostuvo que las actividades empresariales personales de Kushner no tienen relación con sus labores diplomáticas.

Sigue leyendo: