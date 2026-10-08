Ceci Flores se convierte en la primera buscadora de personas desaparecidas con certificación oficial otorgada por México

Ceci Patricia Flores Armenta y su hija, Milagros de Jesús Valenzuela Flores, se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en obtener una certificación oficial que reconoce sus competencias para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

La certificación fue otorgada bajo el Estándar de Competencia EC1542, “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). El proceso contó con la participación del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) de Guanajuato.

Los documentos de certificación están fechados el 2 de diciembre de 2025 y fueron difundidos públicamente por Ceci Flores el 7 de octubre de 2026. El reconocimiento avala conocimientos, habilidades y procedimientos relacionados con las labores de búsqueda que ambas han desarrollado a partir de su experiencia como familiares de personas desaparecidas.

Un reconocimiento a los conocimientos de las familias buscadoras

Para Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, la certificación representa más que la obtención de un documento oficial: supone reconocer formalmente los conocimientos que las familias han construido durante años de búsqueda.

La activista ha señalado que las madres y demás familiares buscadores han tenido que aprender en el terreno, recorriendo distintos tipos de lugares y desarrollando herramientas para localizar a sus seres queridos.

Hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México.



A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos. Hemos recorrido desiertos, montes, caminos y fosas; lugares que jamás? pic.twitter.com/RrAjYiVUCc — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 7, 2026

El estándar EC1542 contempla competencias relacionadas con actividades de búsqueda tanto en gabinete como en campo, incluyendo la recopilación y análisis de información, entrevistas, prospección de terrenos y procedimientos de seguridad y actuación ante posibles hallazgos.

La certificación no significa que las familias asuman las responsabilidades legales de las autoridades. Flores ha enfatizado que el objetivo es contar con mayores herramientas y preparación para realizar las labores de búsqueda, sin sustituir a las instituciones encargadas de investigar y localizar a las personas desaparecidas.

Buscan que más familias puedan certificarse

Ceci Flores planteó que las dos primeras certificaciones sean el comienzo de un proceso más amplio para que otros familiares de personas desaparecidas puedan capacitarse, profesionalizar los conocimientos adquiridos durante sus búsquedas y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, obtener también una certificación.

La intención, explicó, es que el reconocimiento alcance a madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y otros familiares que participan en labores de búsqueda en distintas regiones del país.

“Hoy son dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México”, señaló Flores en el mensaje con el que dio a conocer la certificación.

La certificación, de esta manera, marca un nuevo capítulo en la lucha de las familias buscadoras y plantea la posibilidad de que el conocimiento construido durante años de búsqueda pueda ser reconocido y transmitido a más personas en todo el país.

Sigue leyendo:

– La madre buscadora Ceci Flores envía carta al “Chapo” Guzmán para pedir información sobre desaparecidos.

– Ceci Flores, la madre mexicana con más de una década buscando a sus 2 hijos desaparecidos.