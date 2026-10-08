Diputado mexicano elevó la tensión al reproducir audio de AMLO y calificar a legisladores de Morena como narcos

Durante la discusión de una reforma en la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Sosa Pichardo, manifestó su rechazo al dictamen de la llamada Ley Antimemes y acusó que la propuesta representa un intento de censura contra la ciudadanía.

En su intervención, el diputado destacó el papel que tienen los memes y las redes sociales en la conversación pública, al considerar que para millones de mexicanos estas herramientas constituyen una forma de expresar opiniones y participar en asuntos políticos.

“El meme es la caricatura política de nuestro tiempo, la cartulina de quien no va a manifestarse en una plaza y el micrófono de quien nunca será invitado a una conferencia de prensa”, afirmó.

El legislador sostuvo que estas formas de expresión estarían en riesgo con la reforma que se discutía en el recinto legislativo.

En su discurso también cuestionó la respuesta de quienes impulsan la iniciativa ante las críticas que reciben en redes sociales. “Cuando alguien te está echando carrilla, coloquialmente decimos: tienes que aguantar vara”, señaló.

Sin embargo, el momento que rompió con la aparente tranquilidad dentro de la Cámara de Diputados, se dio cuando Sosa reprodujo un audio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que habla de los beneficios de las redes sociales e incluso las califica como “benditas”, algo que se contrapone a la reforma que propone el propio partido del que emanó AMLO.

? “Estamos en camino hacia una dictadura”, advirtió el diputado panista Roberto Sosa Pichardo durante el debate de la Ley Antimemes en San Lázaro.



Tras cuestionar qué pasó con las “benditas redes sociales”, reprodujo un audio de AMLO y los morenistas respondieron al grito de? pic.twitter.com/Rslc0U8lho — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2026

Una vez que comenzó a reproducirse el audio, los legisladores de Morena intentaron mitigar ese momento al grito de, “¡Es un honor estar con Obrador!”, sin embargo, no pudieron evitar que se escucharan en el recinto las palabras que AMLO pronunció en el pasado, donde incluso comparaba a las redes sociales con los medios de comunicación.

En otro momento de su participación, el legislador elevó el tono de sus críticas y acusó a los integrantes de la mayoría legislativa de buscar limitar las voces opositoras.

También lanzó señalamientos contra los legisladores presentes, a quienes calificó como “narcopolíticos”.

“Pensé que estábamos en el recinto de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, pero me doy cuenta que estamos hoy en una asamblea de narcos, de narcopolíticos como son ustedes… Aunque les duela, esta ley es una ley censura”, sentenció.

Ante las interrupciones y reclamos registrados durante su participación, el diputado afirmó que, a su juicio, el objetivo de la reforma sería impedir que la ciudadanía se exprese libremente.

“Mexicanas y mexicanos, esta ley quiere censurar. Esta ley es para callarnos a todos”, expresó.

Finalmente, reiteró que la bancada del PAN votaría en contra del dictamen y concluyó su intervención ante el pleno de la Cámara de Diputados.

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