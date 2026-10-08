Horóscopo de hoy para Libra del 8 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 8 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El cierre de un ciclo lunar te invita a pausar. Regálate un día de spa o sumérgete en la naturaleza. El silencio y la tranquilidad serán tus aliados para seguir las señales de tu alma. Encuentra recursos, reconoce un orden invisible y aprende a valorar la soledad y la reflexión.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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