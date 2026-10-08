Horóscopo de hoy para Tauro del 8 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 8 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Libérate de la autocrítica y descubre tu verdadera esencia. Baja tus resistencias y juega con el misterio seductor que propone el otro. Esta nueva actitud traerá momentos dichosos a tu vida y reavivará el amor. Atrévete a profundizar y permite que los vínculos te ayuden a conocerte.

Horóscopo de amor para Tauro

Hay una buena posibilidad, antes más que después de que alguien especial aparezca en tu vida y que tú le des oportunidad de entrar a tu vida. No esperes a ser abordado, toma la iniciativa, aun si eres del tipo tímido o si ya estás en una relación, encontraras mucho más fácil el liberarte de inhibiciones que puedas haber experimentado con anterioridad.

Horóscopo de dinero para Tauro

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraTauro

Te estas complaciendo con muchas fantasías sexuales y deliciosas ideas pecadoras a cerca de como puedes intensificar tu relación sexual. ¡Cálmate y convierte tus sueños en realidad! Claro que no será fácil porque estas siendo muy flojo. Comprométete estableciendo la agenda tu mismo para que tu pareja haga el trabajo. Después de poco, tú también tendrás que hacer el esfuerzo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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