Inglewood: por Gloria D. Gray para alcaldesa; por la Medida BB y contra la medida AT

En las elecciones que culminarán el 3 de noviembre, para alcalde de la ciudad de Inglewood se enfrentan seis candidatos: Gloria D. Gray, Raina Carrillo, Fre’Drisha Dixon, Arturo Martínez, Joe Soto y el titular desde 2011, James T. Butts Jr.

Además, se someten a decisión del votante dos medidas locales, la BB y la AT.

BB busca restringir la autoridad de la ciudad para autorizar publicidad en la vía pública, mientras que AT busca eliminar el límite a las recaudaciones de impuestos a las entradas a los estadios. Específicamente, autorizaría un impuesto de 10% para la admisión en recintos de más de 22,000 espectadores ?solo el estadio SoFi, de 70,000 espectadores, inaugurado en 2020, califica? y de 2.5% para estadios menores, dirigido al Intuit Dome y al Kia Forum, aunque este último tiene un acuerdo de desarrollo con la ciudad que lo exime hasta 2041.

Ambas medidas nacen de la misma disputa en torno a los carteles publicitarios alrededor de los estadios. Mientras que la empresa WOW Media ?propietaria y operadora de los mismos? financia la campaña a favor de la AT y contra la BB, los estadios financian la campaña a favor de la BB.

Son los residentes de Inglewood quienes deben beneficiarse de los espacios públicos. Después de todo, las calles y aceras son para ellos y no para servir como una plataforma de publicidad. Además los avisos se dirigen a quienes acuden a los partidos o espectáculos desde afuera y no a los residentes.

Por otra parte, más impuestos a las entradas aumentarán su precio, y menos gente vendrá a los estadios.

Ambas medidas y la elección para alcalde están íntimamente relacionadas entre sí.

Ese es precisamente el credo de Gloria Gray, como dice en entrevista sobre su campaña: “Creo en la transparencia y la rendición de cuentas, y creo que el gobierno debe trabajar para la gente. Los residentes deben saber qué está sucediendo, tener voz en las decisiones que les afectan y poder ver lo que su gobierno está haciendo por ellos”.

Si bien no se ha pronunciado respecto a ninguna de las medidas, propone sesiones del concejo en horario vespertino para que los residentes que trabajan puedan asistir, una discusión completa de cada punto antes de votar y llevar a toda la ciudad las asambleas comunitarias que ella inició primero en su distrito.

Gloria D. Gray, como miembro del concejo municipal y de la Junta del Distrito de Agua (y su ex presidenta), tiene profundos conocimientos de las cuestiones que aquejan a Inglewood y su promisorio futuro. Tiene Cuenta con el apoyo del Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles (LACDP) y del sindicato Unite Here Local 11.

De ser electa, sería la primera mujer alcaldesa de esta ciudad fundada con 300 residentes en 1888.

La Opinión considera que Gray, desde 2023 concejala por el Distrito 1, es la candidata más adecuada para este importante cargo y urge a sus votantes de Inglewood a votar por ella, por la Medida BB y contra la Medida AT.