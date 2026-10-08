México investiga videos de presuntos mexicanos ligados a cárteles que “combaten” en la guerra en Ucrania

El Gobierno de México investiga si presuntos mexicanos vinculados con organizaciones del narcotráfico aparecen en videos supuestamente grabados en medio de la guerra en Ucrania, luego de que en las imágenes se hicieran referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una facción del Cártel de Sinaloa conocida como ‘La Chapiza’.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso ya fue presentado ante el Gabinete de Seguridad, que busca determinar si las grabaciones son auténticas y, en caso de serlo, cómo habrían llegado esas personas al conflicto armado. “Sí, lo presentaron (el caso de presuntos criminales mexicanos en Ucrania) en el gabinete de seguridad y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no”, declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La investigación ocurre mientras autoridades mexicanas buscan establecer si las personas que aparecen en las imágenes tienen realmente vínculos con organizaciones criminales de México o si las referencias a los cárteles forman parte de otro contexto.

? ¿Cárteles mexicanos en Ucrania? El Gobierno de México investiga video en redes sociales



El Gobierno de México indaga la autenticidad de una grabación de 24 segundos difundida en redes sociales, en la que presuntamente aparecen personas vinculadas a organizaciones criminales? pic.twitter.com/9Hl3OYv6aM — Capital 21 Noticias (@C21Noticias__) October 8, 2026

Sheinbaum plantea posible reclutamiento de mexicanos

Sheinbaum señaló que, en caso de confirmarse que mexicanos participan en el conflicto, una de las hipótesis es que hayan sido reclutados, en lugar de haber sido enviados directamente por grupos del narcotráfico. “Más bien son reclutados”, respondió la presidenta al ser cuestionada sobre los posibles integrantes de cárteles mexicanos que aparecen en las grabaciones.

La mandataria explicó que el reclutamiento podría estar relacionado con empresas privadas que participan en conflictos armados o incluso con fuerzas militares de algún gobierno. “Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún Ejército de alguna entidad de manera de gobierno”, afirmó.

Sin embargo, la presidenta dejó claro que todavía no existe información suficiente para establecer quiénes son las personas que aparecen en los videos, quién las habría contratado o cuál habría sido su función dentro del conflicto que comenzó tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El Gobierno de #México investiga un video difundido en redes sociales con la presunta participación de integrantes de cárteles mexicanos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Sheinbaum mencionó que el caso fue presentado en? pic.twitter.com/lyBBVmP5Zd — David de la Paz ?? (@daviddelapaz) October 8, 2026

Un video muestra referencias al CJNG y ‘La Chapiza’

El caso tomó relevancia después de la difusión en redes sociales de un video en el que aparecen al menos nueve hombres con equipo táctico en una zona boscosa. En la grabación se escucha a uno de los presuntos combatientes decir “Puro Chapiza y puro Cártel Jalisco”, antes de gritar “¡Viva Ucrania!”.

Las imágenes, sin embargo, no permiten confirmar por sí mismas la identidad de los hombres, el lugar exacto donde fueron tomadas ni la fecha de grabación. Tampoco existe hasta ahora una prueba definitiva de que los sujetos pertenezcan al CJNG o al Cártel de Sinaloa, ni de que estén integrados a alguna unidad militar que combate en Ucrania.

Por ello, el Gobierno mexicano mantiene la investigación abierta y busca verificar primero la autenticidad del material antes de determinar cualquier vínculo con organizaciones criminales.

Reportes previos apuntan a interés por experiencia militar

Sheinbaum también indicó que México todavía no ha establecido contacto con las autoridades de Ucrania para investigar el caso. “No, por el momento no, pero si es necesario la Secretaría de Relaciones Exteriores lo haría”, señaló.

La situación ocurre después de reportes internacionales que han documentado un posible interés de organizaciones del narcotráfico mexicano por personas con experiencia militar adquirida en el conflicto europeo.

En septiembre, The Washington Post informó, con base en funcionarios de Estados Unidos y México, que organizaciones del narcotráfico mexicano buscaban reclutar a ciudadanos colombianos con experiencia militar en Ucrania, particularmente por sus conocimientos en el uso de drones. Durante 2025 también circularon versiones sobre supuestos integrantes de cárteles mexicanos que habrían intentado incorporarse a unidades de voluntarios extranjeros que combaten del lado ucraniano para obtener entrenamiento y experiencia militar.

Hasta ahora, no obstante, el Gobierno de México no ha confirmado que integrantes del CJNG o del Cártel de Sinaloa estén combatiendo en Ucrania. La investigación deberá establecer primero si los videos son genuinos y posteriormente determinar quiénes son las personas que aparecen en ellos, cómo habrían llegado a la zona de conflicto y si realmente existe alguna relación con organizaciones criminales mexicanas.

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